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Migros et Coop fermés le 1er août: voici les magasins ouverts

Migros, Coop et autres magasins seront fermés ce 1er août
Gare aux mauvaises surprises ce samedi.Image: montage watson

Il ne faut pas aller à la Migros samedi: vous savez pourquoi?

Hasard du calendrier, le 1er août tombe un samedi. Et, malheureusement, la plupart des employés n'auront pas droit à un jour férié additionnel, mais à deux dimanches.
30.07.2026, 14:1930.07.2026, 14:49

Ce samedi 1er août, la Suisse célébrera sa fête nationale. Une journée marquée par les edelweiss, les brunchs à la ferme et les festivités locales, mais aussi par une conséquence très concrète: le pays vivra deux dimanches en un week-end.

Comme chaque année, le 1er août est un jour férié officiel dans toute la Suisse. A ce titre, les grands distributeurs tels que Migros, Coop, Aldi, Lidl ou Denner garderont leurs portes closes pendant toute la journée, au grand regret des plus têtes en l'air.

Car pour celles et ceux qui prévoient, malgré la sécheresse, un barbecue, un pique-nique ou une sortie entre amis, mieux vaut anticiper ses achats d'ici vendredi soir. D'ailleurs, les avertissements fleurissent devant les supermarchés ces derniers jours, pour rappeler qu'ils seront fermés ce samedi.

(On sait que vous êtes tous méga-organisés, mais on préfère vous le rappeler quand même.)

Vous saviez qu'il fallait anticiper le tour à la Migros?
Au total, 79 personnes ont participé à ce sondage.

Les commerces rouvriront normalement dès le lundi 3 août, le dimanche restant également un jour de fermeture pour la majorité des magasins.

Quels commerces sont ouverts le 1er août?

Mais des exceptions existent toutefois. Certains commerces situés dans les gares CFF, les aéroports ou les stations-service pourront accueillir leurs clients, en fonction des réglementations cantonales et des autorisations dont ils disposent. Vous pouvez notamment viser les Coop Pronto et les Migrolino.

Les petites épiceries, dépanneurs ou commerces de proximité bénéficiant d'un régime particulier pourraient également rester ouverts dans certaines régions. Les horaires peuvent varier d'un établissement à l'autre. Les distributeurs recommandent donc de consulter les heures d'ouverture des magasins avant de se déplacer.

Feux d'artifice: voici ce que chaque canton a décidé

Le 1er août est l'un des rares jours où les grandes enseignes ferment simultanément dans tout le pays. Une raison de plus pour remplir son frigo avant le week-end, afin d'éviter les mauvaises surprises et de se retrouver à court de Zweifel paprika. (hun)

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