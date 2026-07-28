Feu d'artifice à l'occasion de la fête du Winkelried, dans le centre du village de Stans, dans le canton de Nidwald. Image: keystone

Voici ce que chaque canton interdit pour le 1er août

A l'approche de la Fête nationale, de nombreux cantons ont durci leurs mesures en raison de la sécheresse qui frappe le pays. Dans beaucoup d'entre eux, une interdiction totale de feu s'applique. Tour d'horizon.

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La prochaine vague de chaleur approche et la fin de la sécheresse n'est pas pour tout de suite en Suisse. Là où le feu est interdit, les feux d'artifice le sont également. De fait, samedi 1er août, de nombreux spectacles pyrotechniques prévus pour la Fête nationale tomberont donc à l'eau.

Toutefois, la règle n'est pas la même partout, et certains cantons n'interdisent jusqu'ici les feux et les feux d'artifice qu'à proximité des forêts.

Tour d'horizon de ce patchwork cantonal:

Interdiction totale de feu

Une interdiction totale de feu s'applique (au 28 juillet) dans 14 cantons. Une interdiction de feu en forêt ou à proximité des forêts (jusqu'à 50 mètres) s'applique dans les autres régions, à l'exception du canton des Grisons, où chaque commune applique ses propres règles.

Avec une interdiction totale de feu, les éléments suivants sont en général interdits:

allumer un feu en plein air,

jeter des allumettes et des objets pour fumeurs,

griller de la nourriture sur des foyers, des vasques à feu ou des grils à usage unique,

les feux d'artifice,

faire s'envoler des montgolfières et des «lanternes célestes».

De manière générale, griller en zone habitée sur des grils à gaz ou électriques reste autorisé.

Dans le canton de Fribourg, toute utilisation de feux d'artifice, y compris les fusées, pétards, volcans et allumettes bengales est désormais prohibée, indique l'ATS. Les spectacles de rue avec des feux à l'air libre, y compris les défilés de lanternes, sont, eux aussi, interdits. Seuls les feux d'artifice officiels tirés depuis les lacs de Morat et Neuchâtel pourront avoir lieu.

Même son de cloche dans le Jura et le canton de Vaud, où une interdiction de tout feu d'artifice a été décrétée, valable également contre les feux en plein air.

Le gouvernement valaisan a décidé d'aller plus loin encore en interdisant avec effet immédiat la vente de tous les feux d'artifice. Le Conseil d'Etat souligne:

«Dans le contexte actuel de sécheresse, tout dispositif pyrotechnique peut provoquer un départ de feu et enflammer la végétation.»

Du côté de Neuchâtel, seuls les feux d'artifice officiels demeurent autorisés.

Interdiction des feux d'artifice

Pour certains cantons, qui n'ont pas décrété d'interdiction cantonale de feu, une interdiction de feux d'artifice s'applique tout de même.

Ainsi, dans le canton de Genève, par exemple, une interdiction de feu s'applique en forêt et à proximité de celles-ci, tandis que les feux d'artifice privés ne sont possibles que dans un périmètre bouclé et surveillé par les services d'intervention.

Dans les cantons de Berne, d'Obwald et de Nidwald, de Lucerne, de Soleure, de Schaffhouse, de Zoug, de Thurgovie et des deux Appenzell, seule une interdiction de feu à proximité des forêts est en vigueur, mais les feux d'artifice sont interdits sur l'ensemble du territoire cantonal.

Seul le canton de Zurich n'a pas encore décrété d'interdiction généralisée des feux d'artifice. Là-bas, l'interdiction s'applique jusqu'à 200 mètres de distance de la forêt. Les villes de Zurich et de Winterthour, ainsi que de nombreuses autres communes, ont toutefois déjà décrété une interdiction totale pour les feux d'artifice.

Les interdictions au niveau communal

Des interdictions de feux d'artifice s'appliquent également au niveau communal, raison pour laquelle il vaut la peine de consulter le site internet de sa commune. La ville de Coire (GR) a déjà prononcé, mi-juillet, une interdiction de feux d'artifice sur le territoire communal pour le 1er août. La commune de Riehen (BS) a pour sa part décidé, la semaine dernière, en raison de la sécheresse persistante, de remplacer le traditionnel feu d'artifice du 1er août par une alternative.

Au lieu d'un feu d'artifice en hauteur, un spectacle proche du sol, à base de jets froids, sera proposé, indique un communiqué.

Importation d'articles pyrotechniques

Quiconque souhaite importer des articles pyrotechniques en Suisse ou en commander sur internet a en principe besoin d'une autorisation de l'Office fédéral de la police. En général, des objets pyrotechniques à usage récréatif peuvent être importés jusqu'à un poids total de 2,5kg. En raison des interdictions de feu en vigueur, leur mise à feu est toutefois interdite.

Les articles pyrotechniques explosant au sol, comme par exemple les «Lady Crackers», dont la longueur dépasse 22 millimètres ou le diamètre dépasse trois millimètres, ne sont pas autorisés à l'importation. Les infractions à la loi sur les explosifs sont dénoncées par l'autorité compétente. (ysc/maw, avec des éléments de l'ATS)