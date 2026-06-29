assez ensoleillé24°
DE | FR
burger
Suisse
Fête

Neuchâtel: la Fête des vendanges dévoile son invité d'honneur

Un personne lance des confettis depuis un char fleuri pendant cortege lors du &quot;Grand Corso fleuri&quot; l&#039;evenement phare de la Fete des Vendanges le dimanche 29 septembre 2024 a Neuchatel. ...
Le Jura participera au traditionnel corso fleuri du dimanche.Image: KEYSTONE

Neuchâtel: la Fête des vendanges dévoile son invité d'honneur

L'événement neuchâtelois fera la part belle au Jura cette année. Huit chalets seront notamment consacrés aux spécialités du canton.
29.06.2026, 09:4529.06.2026, 09:45

Le Jura sera l'invité d'honneur de la 99e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel, qui se tiendra du 25 au 27 septembre. Le canton participera notamment au traditionnel corso fleuri du dimanche avec son propre char.

«Après le Valais l’an dernier, place à un nouveau canton comme invité d’honneur», ont indiqué lundi les organisateurs de la Fête des vendanges. La place des Halles, sur l’espace Agri’culture, se parera aux couleurs jurassiennes.

Cette Romande cache une collection unique au monde

Huit chalets consacrés aux spécialités jurassiennes permettront au public de découvrir les saveurs du terroir voisin. Des animations musicales rythmeront également le lieu tout au long du week-end, avec la participation de plusieurs Guggenmusik.

Braderie de Porrentruy

De son côté, la Fête des Vendanges sera l’invitée d’honneur de la 40e Braderie de Porrentruy, qui se tiendra les 28, 29 et 30 août. Une délégation d’une dizaine de représentants de la manifestation neuchâteloise fera le déplacement en Ajoie.

Elle prendra part au traditionnel cortège avec un char aux couleurs de la Fête des Vendanges et ira à la rencontre du public jurassien en offrant du vin neuchâtelois. Un stand dédié permettra également de promouvoir la manifestation et de présenter ses produits dérivés. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
L&#039;aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
L'aéroport de Zurich change ses règles pour les bagages cabine
Le franc suisse a un talon d&#039;Achille
1
Le franc suisse a un talon d'Achille
de Daniel Zulauf
Initiative UDC: Des trolls d&#039;extrême droite se sont immiscés dans la votation
1
Initiative UDC: Des trolls d'extrême droite se sont immiscés dans la votation
de Michael Graber
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
3
Trois communes déposent un recours contre le bruit des F-35
Thèmes
Ces immeubles chinois tout neufs qui tombent comme des châteaux de cartes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Anabelle Bourquin et Hans Stutz récompensés par ProLitteris
Remis samedi à Saint-Gall, les prix ProLitteris 2026 ont récompensé le journaliste lucernois Hans Stutz et la journaliste d’ArcInfo Anabelle Bourquin.
La journaliste au quotidien neuchâtelois Arcinfo Anabelle Bourquin a reçu samedi à St-Gall le prix suisse d’encouragement ProLitteris 2026. La récompense annuelle distingue des réalisations exceptionnelles dans les domaines de la littérature et des arts.
L’article