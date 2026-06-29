Image d'illustration Image: Police cantonale valaisanne

Une voiture finit dans le Rhône: drame en Valais

Une personne a perdu la vie dimanche dans un accident à Mörel-Filet (VS). Une autre a été hospitalisée.

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Un accident est survenu dimanche sur la route de la Furka de la station de Bettmeralp (VS), en direction de Filet, rapporte la police cantonale valaisanne dans un communiqué.

Pour des raisons encore indéterminées, une voiture a quitté la chaussée avant de chuter dans le Rhône. Deux personnes se trouvaient à bord.

«L’une d’elles a pu être extraite de la voiture et secourue par les sauveteurs. La seconde a été emportée par le courant», détaille la police valaisanne.

Héliportée vers Berne

Cette dernière personne est décédée. L'autre a été héliportée vers l’hôpital de l’Ile, à Berne.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. (jzs avec comm)