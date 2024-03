Méthodologie

Le sondage a été réalisé en collaboration avec DemoSCOPE du 23 au 27 février en allemand et en français. Après nettoyage des données, 6248 interviews exploitables ont été obtenues. Celles-ci ont été pondérées pour s'adapter à un échantillon représentatif de la population suisse et ainsi corriger les biais liés à l'auto-sélection des répondants, pour obtenir des résultats plus significatifs. De plus, une pondération des résultats a été effectuée en fonction de la participation électorale d'octobre 2023 pour mieux refléter les tendances politiques de la population.



Une pondération basée sur la possession d'animaux de compagnie a été envisagée, mais rejetée, car elle aurait entraîné une distorsion notable des résultats par rapport aux autres variables de pondération.



Par conséquent, il existe un léger biais d'auto-sélection en ce qui concerne la possession d'animaux de compagnie (les personnes ayant un chien et/ou un chat dans leur foyer ont participé à l'enquête de manière supérieure à la moyenne). En supposant un échantillon aléatoire, la marge d'erreur maximale pour les pourcentages est de 1,6%. L'enquête a été réalisée en ligne sur watson.ch et watson.ch/fr.