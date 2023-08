Quelque 50 300 personnes traversent la douane de Bardonnex (GE) chaque jour. Keystone

Voici combien de personnes entrent en Suisse chaque jour

La frontière avec la France est la plus sollicitée du pays: près de 278 000 personnes entrent en Suisse par cette voie chaque jour, la plupart du temps en voiture.

Quelque 1,2 million de personnes traversent la frontière suisse chaque jour, en moyenne. Dans l'écrasante majorité des cas, elles le font par la route, et essentiellement en voiture. Seuls 5% des voyageurs choisissent le train, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Ces données, relatives à 2021, montrent également autre chose: le flux de personnes entrantes et sortantes n'est pas le même partout. La frontière avec la France est traversée nettement plus souvent que les autres, avec une moyenne journalière de plus d’un demi-million de passages, route et rail confondus.

Plus de 186 000 véhicules entrent depuis la France

Regardons la frontière française de plus près. Près de 278 000 personnes entrent en Suisse par cette voie chaque jour: 96% d'entre eux, soit 267 311, le font par la route, à bord de quelque 186 131 véhicules. Moins de gens entrent depuis l'Allemagne (environ 190 000), mais la part de celles et ceux qui choisissent le train est beaucoup plus élevée, elle dépasse 16%.

Pendulaires et achats

Une importante partie des personnes entrant en Suisse depuis la France sont des pendulaires: c'est le cas de quatre véhicules sur dix. Seuls 13% d'entre eux sont immatriculés dans notre pays. A cela s'ajoutent 4518 pendulaires traversant en moyenne la frontière avec le train.

Les loisirs et les achats sont d'autres motivations poussant les gens à traverser la frontière helvétique. En ce qui concerne les achats, le nombre de voitures immatriculées en Suisse et à l'étranger qui entrent dans notre pays s'équivaut.

Un coup d'oeil aux chiffres relatifs à une dizaine de postes-frontières sélectionnés par l'OFS confirme la prédominance des voyageurs traversant la frontière française: les points de passage les plus sollicités donnent en effet sur le territoire de l'Hexagone. Il s'agit des douanes de Bâle/Saint-Louis et de Bardonnex: 62 705 et 50 388 y entrent et sortent chaque jour, respectivement.

