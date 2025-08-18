Ce genre de panneau est maintenant commun dans tous les aéroports du pays. Image: Imago

Il faut réfléchir à deux fois avant de louer une voiture en Suisse

Le secteur de la location de voitures devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 600 millions de francs cette année en Suisse. Une forte croissance est prévue, notamment grâce aux touristes étrangers, qui doivent toutefois s'attendre à des discussions fastidieuses.

Stefan Ehrbar / ch media

La prochaine fois que vous voyez une voiture perdue au milieu d'une zone piétonne suisse parce que son conducteur, qui ne connaît pas les lieux, n'a pas remarqué l'interdiction de circuler, regardez la plaque d'immatriculation; il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un véhicule immatriculé «AI».

Ce n'est pas parce que les habitants d'Appenzell Rhodes-Intérieures sont particulièrement mauvais conducteurs, mais parce qu'en Suisse, presque toutes les voitures de location sont immatriculées dans le canton d'Appenzell (ou dans le canton de Vaud) en raison des frais peu élevés.

Les affaires marchent bien. De plus en plus de touristes étrangers visitent la Suisse, et le secteur hôtelier s'apprête à battre un record historique cette année. Si de nombreux voyageurs utilisent les transports publics, la voiture de location reste très prisée. Avec le «Grand Tour of Switzerland», l'organisation de marketing Suisse Tourisme a même dévoilé en 2015 un road trip spécialement balisé.

Forte croissance des visiteurs américains

Mais les touristes ne sont pas les seuls à louer plus souvent une voiture, les Suisses s'y mettent aussi. Ainsi, Helvetic Motion AG, qui gère en Suisse les activités de location de voitures des marques américaines Enterprise, National et Alamo, enregistre actuellement une croissance exceptionnellement forte.

Le directeur général, Marco Venturini, affirme que le chiffre d'affaires est actuellement supérieur de 15% à celui de l'année dernière. Par rapport à 2019, dernière année avant la crise du Covid-19, le chiffre d'affaires a même doublé. Son entreprise a récemment connu une forte croissance, principalement grâce à la numérisation. Les clients n'ont plus besoin d'attendre au guichet, mais peuvent tout régler en ligne. Cela a considérablement renforcé l'attractivité de l'entreprise, en particulier auprès des clients professionnels.

Les affaires sont également florissantes chez d'autres prestataires. Selon Martin Helg, responsable marketing chez Europcar, le plus grand loueur local, les affaires estivales ont été jusqu'à présent «réjouissantes et stables». Le chiffre d'affaires serait supérieur à celui de l'année dernière, même s'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Europcar a également progressé par rapport à 2019, confirme Helg.

Cette année, le secteur des loisirs joue un rôle particulièrement important, explique Helg. Les clients locaux seraient plus nombreux que les clients étrangers, mais Europcar enregistre parallèlement une forte croissance auprès des clients américains. Les clients étrangers les plus importants restent toutefois ceux provenant du Royaume-Uni.

Près de 18 000 voitures de location immatriculées

Hertz Suisse fait également état d'une «forte demande» pendant l'été, et celle-ci semble se maintenir. Comme beaucoup d'autres entreprises, Hertz ne souhaite pas communiquer de chiffres précis pour le marché suisse. Sixt, par exemple, indique seulement que le chiffre d'affaires du groupe est passé de 2,5 à 4,0 milliards d'euros entre 2019 et 2024.

Selon diverses estimations, le marché de la location de voitures en Suisse devrait générer environ 600 millions de francs cette année. D'ici 2030, ce chiffre devrait atteindre 700 millions de francs par an. Le nombre total de voitures de location en circulation n'est en revanche pas recensé. Les données du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures fournissent toutefois quelques indications. Cette année, 17 360 véhicules de location y ont été immatriculés, soit un peu moins que lors de l'année record 2019, mais plus que l'année dernière. Les stocks sont soumis à des fluctuations saisonnières et ce chiffre correspond au stock maximal basé sur les plaques d'immatriculation en circulation.

Le marché est très fragmenté. Outre les grands prestataires, des dizaines de petites entreprises se disputent la clientèle. Selon les données du portail Skyscanner, le prix moyen d'une voiture de location à Zurich est actuellement de 108 francs par jour.

Des prix en légère baisse…

Marco Venturini, directeur d'Helvetic Motion, affirme que les prix ont baissé d'environ 2% cette année par rapport à l'année dernière:

«La pression sur les prix va se maintenir. Je m'attends à ce que les prix de location de voitures continuent à baisser de quelques points de pourcentage au cours des prochaines années.»

Europcar table quant à lui sur une «évolution modérée des prix».

Si le prix d'une location sans accrocs est à la baisse, les incidents coûtent de plus en plus cher. Selon Hertz, les coûts des réparations ont augmenté. Cela s'expliquerait par le fait que les véhicules sont équipés de plus en plus de technologies. Sixt indique que les coûts de nombreuses réparations ont «considérablement augmenté» au cours des deux dernières années en raison de l'inflation. Cela a une incidence sur les indemnités versées en cas de dommages, dit l'entreprise.

…mais attention aux dégâts

Quiconque raye ou endommage la carrosserie d'une voiture de location devra désormais débourser davantage et se préparer à des discussions fastidieuses. Marco Venturini dit que c'est un «sujet épineux». De nombreux touristes étrangers ne sont pas habitués «aux standards élevés ou à la faible tolérance locale en matière de dommages». Il poursuit son explication:

«Ce qui est considéré comme une marque d'usure normale dans d'autres pays est souvent considéré comme un dommage chez nous. A cela s'ajoutent nos coûts de réparation nettement plus élevés»

Grâce à une amélioration récente de l'enregistrement et de la détection des dommages, il enregistre donc nettement plus de sinistres, «y compris toutes les discussions qui en découlent». Rouler sur la voie lente avec une voiture de location reste donc un bon conseil.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci