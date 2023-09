Le Français Damien Rieu, prolifique militant d'extrême droite, frappe souvent fort, mais à côté. image: site web de damien rieu

Pourquoi l'extrême droite française fantasme sur la Suisse

«Sans l’immigration et le socialisme, la France serait une Suisse géante.» Cette réplique fallacieuse, publiée par un célèbre militant de l'extrême droite française, a suscité des réactions violentes et caricaturales. Petite immersion dans une Suisse fantasmée, mal désirée et sans arrêt dévalisée.

Le terrain de jeu (dangereux) de Damien Rieu, ce sont les réseaux sociaux. Populaire et prolifique parmi les militants d'extrême droite, ce polémiste proche d'Eric Zemmour ne compte plus ses allers-retours au tribunal. Pas plus tard que jeudi, le cofondateur du mouvement Génération Identitaire (dissout par le gouvernement en 2021) a été relaxé des accusations de diffamation envers l'ex-international français Karim Benzema.

Au coeur de cette dernière affaire, des tweets considérés comme «un amalgame abjecte» par le procureur de la République.

Apôtre de la thèse du «grand remplacement», franc perdant des législatives de 2022 sous les couleurs du parti Reconquête! et ancien assistant parlementaire au Rassemblement national, Damien Rieu passe ses journées à jeter de l'huile sur un feu. Un feu qu'il allume lui-même, souvent assez malin pour éviter la chute, mais suffisamment de mauvaise foi pour exciter son audience.

Oui, c'est ce qu'on appelle communément un troll.

Cette semaine, ce «lanceur d'alerte» autoproclamé a carrément décidé de rebondir lourdement sur la Suisse pour propager ses «solutions» aux problèmes de la France. Une cascade réalisée sur le réseaux social X, sans la moindre souplesse.

Jugez plutôt: «Sans l’immigration et le socialisme, la France serait une Suisse géante avec 83K de PIB/hab au lieu de nos petits 55K» Damien Rieu, mercredi, sur X.

Non seulement les chiffres sont faux (la Suisse est à 98K et la France à 44K), mais ce potage dense de références grossières et d'analogies loufoques n'a littéralement aucun sens. Bien sûr, c'est une réplique volontairement haineuse et militante, née dans un contexte où l'immigration embarrasse l'Europe avec la situation dramatique de Lampedusa.

Une publication too much mais qui, comme souvent, a eu son petit effet chez les groupies (et les détracteurs) du militant d'extrême droite: 700 000 vues, près de 5000 likes et 1200 partages. Et le pire est à venir. Car il suffit que la Suisse se retrouve dans le rôle de la voisine utile, pour que les internautes se mettent à inonder le message initial de préjugés et de théories approximatives sur les deux pays.

Attraper la Suisse à bout de bras pour taper sur la France est un réflexe récurrent chez les politiciens français, de droite comme d'extrême droite. Et notamment lorsque la neutralité ou la démocratie directe se retrouve exagérément louées ou trop vite jetée sur l'échafaud.

Deux jours après sa publication, Damien Rieu a reçu plus de 700 réactions. Parmi elles, passablement d'avis et d'analyses à l'emporte-pièce, sur la Suisse et son supposé fonctionnement, mais aussi... la France. Sans oublier des Romands simplement vexés ou soucieux de remettre l'église au milieu de la Place fédérale. Bref, une foire d'empoigne qui fait encore une fois le jeu du principal intéressé.

En voici un petit échantillon, qui prouve notamment que la politique migratoire et les systèmes démocratiques peuvent être aussi grossièrement importés qu'une plaque de choc, un coffre-fort, une fondue moitié-moitié ou une vache mauve.

Si ce n'était pas aussi dramatique, on en rirait doucement.

(Mini) immersion:

«Je ne comprends pas pourquoi tu compares la France à la Suisse qui est un minuscule pays enclavé qui n’intéresse plus personne depuis que leurs banquiers sont obligés d’ouvrir les coffres» Olivier Rimmel , France, 11 000 followers.

«Continuez à cracher votre venin sur nous, ça nous rappelle pourquoi on hait tant l'arrogance française» Patriotesuisse , Suisse, 9 followers

«Il a dit ça comme si 70% de la population Suisses n’était pas issue de l’immigration hahaha» éᶻⁿrobs , France, 570 followers

«La Suisse est pleine d'immigration… portugaise, italiennes, albanaises, kosovar... Parle pas de ce que tu sais pas…» WORLDNET , 69 followers

«Ouai mais ils deviennent pas suisse comme ça et ils viennent bosser» Croissant , France, 125 followers

«Il faut faire de l'Europe unie une immense Suisse»

12 000 followers Le théoricien identitaire Thomas Ferrier , France,12 000 followers

«Damien arrête de parler de la Suisse qui est un des pays les plus inégalitaires au monde» Maiibismi , France, 707 followers

«Quel bel exemple la Suisse... Le paradis de l'argent caché, frauduleux, mafieux... le paradis du Qatar et des Émirats arabes... vous n'avez jamais mis les pieds à Genève, vous ne connaissez absolument pas la Suisse. Toujours très bon dans vos propos!» Douglas , France, 586 followers

«Non Damien, faut pas exagérer. La Suisse est libérale, la France ultra socialiste. La Suisse est ultra décentralisée, la France est ultra centralisée . Les Suisses adorent le travail, les Français…hum…moins.» Reybaz , Suisse, 1657 followers

«Sans l’Union européenne, la France pourrait avoir le choix de sa politique comme la Suisse, un pays souverain. Et où le peuple aurait un vrai pouvoir décisionnaire» Cerle aristote , (groupe identitaire), France, 33 000 followers

«Alors oui mais non. La Suisse est à droite avec un peuple de bosseur et de gens qui s'écoutent. Ce que la France n'est pas... Il y a trop de différences entre ces 2 pays pour oser croire que la France serait un pays riche comme la Suisse» Pétole? , France, 1 follower

«Ils connaissent même pas l'histoire de leurs pays, ses spécificités... Il croit que la France c'est la Suisse et que Paris c'est Amélie Poulain» DK , France, 590 followers

Et puis soudain, une statistique:

Bien sûr, sans y toucher, Damien Rieu empoigne une arme récurrente de l'extrême droite: propager un message volontairement fallacieux et provocateur, dans l'objectif de susciter et d'aimanter, sous une seule publication, la haine d'une catégorie d'immigrants en provenance d'Afrique. Il sait pertinemment que la question migratoire est un dossier bien plus complexe (et important) que des frontières qui s'ouvrent ou se referment. En propageant un message suffisamment mesuré, il se permet de se désolidariser de facto des réponses qu'il suscitera. Un classique.

En outre, et en filigrane, le militant d'extrême droite dévalise ici à la fois l'image qu'ont les Français de notre pays et l'idée qu'ils se font de leur propre système, pour appuyer sur les éventuelles faiblesses d'un pouvoir politique français considéré comme beaucoup plus vertical et bordélique. Et supposément par «le socialisme». Abracadabra?

Pas vraiment. Comme Eric Zemmour et sa vision fantasmée du référendum suisse, Damien Rieu ne compte pas donner plus de pouvoir au peuple français, mais lui en offrir la profonde illusion. En cela, la comparaison entre nos deux pays sera invariablement un outil de propagande. Et sans doute un échec.