Fribourg a a renforcé ses contrôles pour garantir une eau de baignade de qualité dans les piscines publiques (image d'illustration). Image: Shutterstock

Des lacunes constatées dans ces piscine romandes

Les autorités fribourgeoises ont mené en 2024 et 2025 une série de contrôles auprès de onze piscinistes du canton. Des manquements ont été identifiés

Plus de «Suisse»

Des contrôles auprès de onze piscinistes fribourgeois revendant des produits chimiques pour le traitement de l'eau à des particuliers ont montré des lacunes en matière de formation ou de stockage. Tous les produits biocides contrôlés étaient toutefois autorisés en Suisse.

Le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) fribourgeois a mené en 2024 et 2025 une série de contrôles auprès de onze établissements. Dans le détail, 55% des piscinistes contrôlés ne disposaient pas encore de la formation requise pour la revente de certains produits dangereux, a indiqué lundi l'Etat de Fribourg.

Un tiers des établissements ne possédait pas de concept de stockage garantissant une sécurité optimale. Plus de la moitié des piscinistes contrôlés présentaient des lacunes dans la maîtrise de la législation suisse relative aux produits chimiques.

En revanche, tous les produits biocides contrôlés étaient autorisés en Suisse. Les emballages répondaient aussi aux exigences de sécurité en vigueur.

Réduire l’apport de substances organiques

Le SAAV a aussi renforcé ces dernières années ses contrôles pour garantir une eau de baignade de qualité dans les piscines publiques. «Menée en étroite collaboration avec les exploitants de piscines, cette démarche a contribué à une nette amélioration de la qualité des eaux de baignade dans le canton», peut-on lire dans le communiqué.

Le canton a précisé que «cette qualité repose également sur l'engagement des baigneurs à respecter les règles d'hygiène avant d'entrer dans l'eau». Il a rappelé qu'une douche soigneuse et le démaquillage avant la baignade permettent de réduire significativement l’apport de substances organiques dans l’eau.

Le chlore réagit en effet avec la sueur, les cellules de peau, les résidus de cosmétiques ou l’urine, entraînant la formation de composés indésirables comme les chloramines ou le chloroforme. Ces derniers peuvent altérer la qualité de l’air et le confort des baigneurs. (jzs/ats)