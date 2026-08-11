beau temps32°
DE | FR
burger
Suisse
International

Colombie: Berne vérifie si des Suisses ont été victimes

Ce que la Suisse prépare après le séisme meurtrier en Colombie

Aucun ressortissant suisse ne figure pour l’heure parmi les victimes du séisme, tandis que le DFAE poursuit ses vérifications en Colombie.
11.08.2026, 12:3311.08.2026, 12:33

Après le séisme meurtrier qui a frappé la Colombie dans la nuit de lundi à mardi, les autorités suisses suivent de près la situation et se déclarent prêtes à apporter leur aide. Pour l'heure, à la connaissance du Département fédéral des affaires étrangères, aucun ressortissant suisse ne figure parmi les plus de 130 morts.

Environ 2800 ressortissants suisses sont enregistrés en Colombie en tant que Suisses de l’étranger, précise le DFAE, contacté par l'agence de presse Keystone-ATS mardi. Et sur la plateforme Travel Admin, quelque 130 personnes se sont enregistrées en tant que voyageurs, précise-t-il.

Pas d'infos sur d'éventuelles victimes suisses

Le DFAE ajoute que la représentation suisse à Bogota est en contact avec les autorités compétentes sur place. Il ne dispose actuellement d’aucune information concernant d’éventuelles victimes suisses. Des vérifications sont en cours.

A vehicle is crushed by debris after an earthquake struck Cali, Colombia, Monday, Aug. 10, 2026. (AP Photo/Juan Diaz)
Keystone

Les services compétents examinent aussi si et sous quelle forme la Suisse peut apporter son aide. Cela inclut également la possibilité d’envoyer des spécialistes. A l’heure actuelle, aucune information ne peut encore être fournie concernant une intervention concrète, indique un porte-parole du DFAE.

La Croix-Rouge suisse se tient elle aussi prête à apporter son aide après ce violent séisme, «en soutien de l'action d'urgence de la Croix-Rouge locale, mobilisée dès les premières heures, en lui fournissant des fonds et du personnel spécialisé», écrit mardi dans un communiqué la CRS. Elle évalue pour l'heure les besoins d’aide en collaboration avec ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les images impressionnantes du séisme en Colombie

Vidéo: watson

Des milliers de bénévoles de la Croix-Rouge colombienne se mobilisent pour venir en aide aux personnes touchées dans des opérations de recherche et de sauvetage. C’est une course contre la montre pour retrouver les survivants sous les décombres. Les blessés ont besoin de soins médicaux. Des milliers de personnes ont besoin d’un toit et de biens de première nécessité, relève la CRS. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
1
La «machine à cash» qui remplit les caisses suisses est menacée
de Pascal Michel, Gregory Remez
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
2
Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
1
Comment la marque On a fait plier Berne pour utiliser la croix Suisse
de Henry Habegger
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
2
Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF
Thèmes
La file pour les lunettes pour l'éclipse à Lausanne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Où admirer l'éclipse? 3 outils vous aident à trouver l'endroit idéal
Plusieurs sites web, dont l’un développé par un Romand, vous indiquent tout ce qu’il faut savoir pour observer le passage de l’ombre de la Lune sur le Soleil dans les meilleures conditions, ce mercredi 12 août.
Mercredi soir, en fin de journée, lorsque l’astre solaire sera au plus bas, le ciel offrira un spectacle rare et fascinant: durant quelques instants, la Lune masquera une grande partie du Soleil. Si l’Espagne et le sud de la France restent les meilleurs endroits pour assister à ce fabuleux événement, la Suisse n’est pas en reste, avec un taux oscillant entre 88% et 92% d’obscuration selon la latitude.
L’article