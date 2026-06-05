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Swisscom modifie une antenne 5G sans autorisation

Cette «erreur humaine» de Swisscom sur une antenne questionne.
Image: Keystone / Imago, montage watson

Swisscom modifie une antenne 5G sans autorisation et se fait pincer

Des modifications non autorisées sur une antenne Swisscom à Fribourg relancent les critiques sur la surveillance du secteur.
05.06.2026, 11:3005.06.2026, 11:30

Dans le canton de Fribourg, un auditeur de l'émission «On en parle» de la RTS a alerté le Service de l'environnement (SEn) après avoir constaté des travaux sur une antenne proche de chez lui. Verdict, rapporte la RTS: Swisscom avait modifié l'installation sans demander d'autorisation préalable, pourtant obligatoire.

Interrogé, l'opérateur a reconnu «une erreur humaine», ajoutant que «Cela est très rare, mais peut arriver». Le SEn a exigé une mise en conformité, mais sans ordonner l'arrêt de l'antenne, les valeurs limites de rayonnement étant jugées respectées.

Des contrôles qui soulèvent des questions

L'autorité cantonale vérifie le respect des normes d'émissions une à deux fois par année, sur la base de données fournies par les opérateurs, ce qui interroge l'indépendance du dispositif, souligne la RTS.

Une nouvelle arnaque vise les abonnés Swisscom

Ce cas n'est pas isolé. En 2022, dans le canton de Neuchâtel, Swisscom avait déjà invoqué la même «erreur» après avoir installé une antenne 5G alors qu'un recours était en cours, avant de démonter l'installation sur injonction des autorités. Raphaël Mahaim, conseiller national vert vaudois et avocat, rappelle:

«Le Tribunal fédéral l’a pourtant confirmé: lorsqu’on modifie la puissance de rayonnement, on doit repasser par une procédure de demande de permis.»

Et ajoute:

«Je regrette que Swisscom plaide systématiquement la bonne foi. Je ne veux pas faire un procès d'intention, mais (…) on flirte avec les limites.»
Propos recueillis par la RTS.

Le contexte est d'autant plus sensible qu'une révision fédérale du cadre légal est en consultation. Raphaël Mahaim craint qu'elle n'affaiblisse le droit d'opposition des riverains. (ysc)

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