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Fribourg simplifie ses élections avec un bulletin unique

Compte tenu des enjeux climatiques, le Conseil d&#039;Etat fribourgeois a d�cid� de fixer une entr�e en vigueur rapide d�s le 1er octobre, suite au vote du Grand Conseil le 30 juin (archives).
(image d'illustration).Keystone

Fribourg simplifie ses élections avec un bulletin unique

Le canton de Fribourg introduit un bulletin électoral unique pour les scrutins majoritaires. Entrée en vigueur en juillet, la mesure vise à simplifier le vote et le dépouillement, à quelques mois des élections cantonales de novembre.
04.07.2026, 14:1604.07.2026, 14:16

Les candidats de tous les partis figureront sur une seule liste lors des prochaines élections au système majoritaire à Fribourg. C’est une petite révolution, dont les effets sur les résultats des élections cantonales de novembre sont encore difficiles à mesurer.

Les citoyens fribourgeois devraient avoir la tâche plus facile, estime la Chancellerie d'Etat. Fini les multiples listes avec parfois les mêmes noms apparaissant à plusieurs reprises en fonction des alliances conclues entre les formations. D’autres cantons procèdent déjà de la sorte, par exemple Genève, Vaud et le Valais.

La modification découle d’une révision de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), entrée en vigueur le 1er juillet, et du Règlement sur l'exercice des droits politiques (REDP). Pour mémoire, la réforme avait été initiée en 2019, via une motion des députés centriste Eric Collomb et socialiste Pierre Mauron.

Trop de bulletins nuls

L'instrument faisait suite au second tour de l’élection au Conseil des Etats, scrutin lors duquel près de 3% des bulletins avaient été déclarés nuls, soit un niveau conséquent en comparaison intercantonale. La motion a été acceptée par le Grand Conseil, et le Conseil d’Etat a proposé deux variantes en remplacement.

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C’est le bulletin électoral officiel unique qui a finalement été retenu pour sa clarté, la simplicité du dépouillement ainsi que pour les électeurs. Le principal défaut de la solution réside dans la disparition de la possibilité d’identifier la provenance des suffrages pour analyser le comportement des citoyens.

Un candidat socialiste ne pourra plus savoir combien de fois son nom a été ajouté à une liste centriste. Un candidat PLR ne saura plus non plus si son nom a été biffé sur la liste d’un parti allié, a illustré ces derniers jours La Liberté. Des informations qui étaient très prisées des stratèges, a relevé le quotidien fribourgeois.

Effets encore incertains

A quatre mois des élections cantonales, les partis s’interrogent également sur les effets du changement pour les alliances conclues à gauche comme à droite. Elles seront certes mentionnées sur le bulletin unique, mais il y aura probablement moins de discipline de vote, constatent les observateurs.

La mesure concerne les élections au Conseil des Etats, au Conseil d'Etat, à la Préfecture et au Conseil communal, ici quand le système majoritaire s’applique. Au-delà, Fribourg a introduit une autre nouveauté au 1er juillet: le matériel de vote contient désormais une enveloppe unique destinée à accueillir plusieurs listes ou bulletins.

L'enveloppe de vote unique permet de contenir un bulletin de vote pour une votation fédérale et un bulletin électoral pour une élection complémentaire au Conseil communal. Attention, toutefois, l’enveloppe ne doit accueillir qu’un seul bulletin ou une seule liste par objet.

Par ailleurs, un guide bilingue rassemblant toutes les informations essentielles sur l’organisation des élections et votations est dorénavant disponible en ligne. Le document est destiné au personnel des communes du canton de Fribourg, précise le communiqué de la Chancellerie d'Etat. (tib/ats)

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