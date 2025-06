Fausse plaque, pas d'assurance et course-poursuite entre deux cantons

Le véhicule a été placé en fourrière sur ordre du Ministère public. Emmenée et auditionnée dans un poste de police fribourgeois, la jeune femme a reconnu tous les faits, précise le communiqué. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. (jah/ats)

Dans le détail, alors que les feux bleus et la sirène étaient enclenchés, la conductrice a «délibérément» fui le contrôle et s’est dirigée à vive allure en direction de Payerne. Dans la localité, le véhicule en fuite, circulant à une vitesse «inconsidérée», a commis plusieurs infractions.

La jeune femme, qui sera dénoncée au Ministère public, s'est d'abord soustraite à un contrôle. Dans un communiqué, publié mercredi, la police cantonale fribourgeoise se félicite de la collaboration avec son homologue vaudoise pour mettre fin à la fuite et procéder à l’interpellation de l’automobiliste.

Une conductrice âgée de 26 ans a été arrêtée mardi soir à Payerne (VD) au terme d'une course-poursuite avec la police ayant commencé à Cugy (FR). Elle circulait avec de fausses plaques françaises et sans assurance.

Plus de «Suisse»

Une conductrice sans assurance et avec de fausses plaques a été arrêtée après une course-poursuite effrénée entre les cantons de Fribourg et Vaud.

Elle a 85 ans et fait des montagnes russes chaque semaine

Sacs plastiques payants: Migros et Coop se fâchent avec la concurrence

Les plus lus

La fumée des incendies canadiens rend l'air «malsain» en Suisse

La fumée en provenance du Canada rend l'air irrespirable en Suisse. Certaines stations de mesure affichaient mercredi des valeurs considérées comme malsaines. Les valeurs limites légales ont été dépassées en de nombreux endroits.

Umwelt zentralschweiz, une association regroupant les services cantonaux de l'environnement de Lucerne, Zoug, Uri, Schwyz, Obwald et Nidwald a fait savoir mercredi que la qualité de l'air était «fortement dégradée». Les mesures de l'air en Suisse centrale montrent une pollution qui dépasse la valeur limite moyenne journalière légale de 50 microgrammes par mètre cube. Cette valeur limite ne devrait pas être dépassée plus de trois fois par an au maximum.