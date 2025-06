Il faut appeler la police si vous croisez ces canetons

Si vous apercevez des canetons perdus, les autorités recommandent de ne pas les approcher et d'appeler le numéro d'urgence de la Police Nyon Région. En revanche, si la famille est déjà en route, il est conseillé de gérer le trafic et les passants pour accompagner tout ce petit monde jusqu'à sa destination. (ag)

Ce printemps, lors de cette fameuse traversée, des petits se sont toutefois égarés en chemin. Heureusement, ils ont été secourus par des policiers – qui les ont notamment transportés dans une boîte en carton – et ont été ramenés sains et saufs à bon port. Dans une vidéo postée sur le compte Instagram de la Police Nyon Région , on voit d'ailleurs les canetons retrouver leur mère dans les eaux du Léman.

Qui est Peggy, la chienne la plus moche et célèbre de Hollywood?

«Les CFF ignorent les besoins de la clientèle» avec leurs chantiers

L'extension du réseau ferroviaire coûte de plus en plus cher et prend du retard. Désormais, même le Conseil fédéral la remet en question. Les Cantons et les chemins de fer ne sont pas préparés à cette éventualité. Dans le milieu, on critique une attitude «irresponsable».

Les machines sont déjà à l'œuvre depuis quelques semaines à Zurich-Stadelhofen. Elles ont creusé une galerie qui s'enfonce de 23 mètres dans la montagne afin d'agrandir la gare et d'intensifier le trafic ferroviaire. Un projet est aussi représentatif des problèmes liés à l'extension du réseau ferroviaire.