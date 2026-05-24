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Un adolescent est grièvement blessé après une chute à vélo électrique

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L'accident s'est produit samedi vers 18h45 sur la route du centre sportif.Keystone

Un adolescent est grièvement blessé après une chute à vélo électrique

Un garçon de 13 ans a été grièvement blessé samedi soir après une chute à vélo électrique à Villars-sur-Glâne (FR).
24.05.2026, 13:2124.05.2026, 13:21

Samedi soir, à Villars-sur-Glâne (FR), un adolescent de 13 ans a fait une chute à vélo électrique. Gravement blessé, il a dû être transporté par hélicoptère vers un hôpital pédiatrique à Berne, a indiqué dimanche la police cantonale fribourgeoise.

L'accident s'est produit samedi vers 18h45 sur la route du centre sportif. Le jeune garçon de 13 ans circulait sans casque sur un vélo électrique de location et a perdu le contrôle de son deux-roues pour des raisons qui restent encore à déterminer. Il a lourdement chuté sur la chaussée et a été grièvement blessé.

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Le Tribunal pénal des mineurs a ordonné la saisie du vélo afin de clarifier les circonstances exactes de l'accident. Des patrouilles de police, une ambulance ainsi que les spécialistes du Groupe technique accident (GTA) se sont immédiatement rendus sur place. (tib/ats)

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