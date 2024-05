Inauguration d'une nouvelle prison romande

Les 66 chambres du nouveau pavillon cellulaire sont destinées aux détenus sous régime ouvert qui étaient auparavant logés dans l’aile cellulaire du régime fermé. Salle à manger, réception et parloirs pour les détenus en régime ouvert sont réunis dans un nouveau bâtiment appelé pavillon d'accueil.

Le nouvel établissement de détention fribourgeois (EDFR) a été présenté par les conseillers d'Etat Jean-François Steiert, en charge des infrastructures, et Romain Collaud, en charge de la sécurité et de la justice. D'ici à 2028, Bellechasse devrait être l'unique site de détention pénale du canton.

