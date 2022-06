Distributeur gratuit de protection menstruelles au gymnase de la Cité (Lausanne), le 2 juin 2022. Image: Keystone

A Genève, les élèves auront des tampons gratuits (et écolos)

Dès cet été, les écoliers genevois pourront disposer gratuitement de serviettes ou de tampons dans leurs écoles. Le projet a été mis en place en collaboration avec les jeunes.

Dès le premier trimestre de l'année scolaire 2022-2023, tous les établissements scolaires publics du canton de Genève mettront gratuitement à disposition des élèves des protections périodiques, comme l'a confirmé Anne Emery-Torracinta, conseillère d'Etat chargée du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP).

Les élèves sont impliqués

Le projet a été mis en place grâce à une démarche participative. En effet, il était important pour le DIP de travailler en collaboration avec les directions des écoles et les jeunes. Toujours selon le communiqué de presse officiel:

«Les écoliers avaient été à l'origine de nombreux projets pilotes sur lesquels le département s'est appuyé pour construire son dispositif. Ces expériences ont également permis de donner du sens à la démarche. Elles ont contribué à faire en sorte que les acteurs scolaires se l'approprient, afin que le large vienne s'ancrer dans le quotidien des établissements.»

Le but de l'action est également de briser le tabou des règles et de «répondre au besoin des élèves en matière d'information, de libération de la parole et de soutien».

Des protections écoresponsables

Des serviettes et des tampons, oui, mais qui respectent l'environnement! En effet, les jeunes se préoccupent de la planète, et le matériel fournit devait correspondre à ces valeurs. Le DIP précise:

«Les protections fournies seront de qualité biologique. Les préoccupations environnementales et climatiques n’ont pas été oubliées et une information sur les protections menstruelles réutilisables sera dispensée aux élèves»

L'ensemble du dispositif sera évalué à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Si besoin, des ajustements pourront alors être effectués. (ag)