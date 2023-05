Les résultats des élections au Conseil d'Etat genevois

Les Genevois ont voté ce dimanche pour élire leur nouveau gouvernement. La gauche a perdu sa majorité et Pierre Maudet signe son grand retour. Voici ce qu'il en est. 👇

Ce 30 avril, les Genevois se rendaient aux urnes pour élire les sept membres de leur Conseil d'Etat pour les cinq prochaines années. La droite, regroupée dans une alliance inédite, tentait de renverser la majorité de gauche, qui présentait un ticket à quatre. Elle y est parvenue.

Il a fallu attendre 18h30 pour avoir résultat définitif. Au total, 12 candidats, dont l'ex-ministre Pierre Maudet et deux candidats indépendants, étaient en lice. Et voici leur scores. 👇

Vous l'aurez compris, en vert ce sont les noms des nouveaux édiles. Pour rappel, au premier tour, les Genevois avaient placé en tête de liste les candidats Nathalie Fontanet (PLR), Thierry Apothéloz (PS), Antonio Hodgers (Verts) et Anne Hiltpold (PLR).

Les trois dernières positions étaient alors incertaines, avec moins de 130 votes séparant la Verte sortante Fabienne Fischer, Pierre Maudet à la tête de son mouvement Libertés et justice sociale, et la socialiste Carole-Anne Kast. Le MCG Philippe Morel et Delphine Bachmann (Le Centre) se situaient à quelques milliers de voix de la dernière place. Pour ces deux partis, un échec signifierait leur sortie du gouvernement.