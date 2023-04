Conseil d'Etat et Grand Conseil: les résultats des élections à Genève

Ce dimanche, les Genevoises et Genevois élisent leur Conseil d'Etat et leur Parlement pour la législature 2023-2028. Vous trouverez ici tous les résultats.

Vous pourrez suivre ici en direct les résultats des élections au Grand Conseil et au Conseil d'Etat genevois, voici les temps forts de la journée à retenir:

Dès 12h45: résultats des votes par correspondance du 1ᵉʳ tour au Conseil d’Etat.

Dès 13h30: projection pour le Grand Conseil.

Dès 17h: résultats anticipés pour le Grand Conseil.

Dès 18h: résultats provisoires complets pour le 1ᵉʳ tour au Conseil d’Etat.

Dès 19h: résultats provisoires complets pour le Grand Conseil.

Dès 23h45: résultats définitifs.

Voici les résultats par partis

L'élection au Grand Conseil genevois est mouvementée avec un nombre record de candidatures déposées: 690 candidats, dont 268 femmes, selon la RTS, seront répartis sur douze listes. Petite info en passant, la plus jeune candidate a 18 ans, tandis que le doyen est âgé de 92 ans.

Ces candidats s'affrontent pour obtenir l'un des 100 sièges du Parlement. Cette élection se fait en un seul tour.

Voici les partis qui ne seront pas représentés

Les partis doivent obtenir un quorum de 7% des voix pour pouvoir siéger au Grand Conseil et la compétition s'annonce difficile au vu du nombre des formations qui croisent le fer.

Les 100 sièges du Parlement sont attribués au prorata entre les partis qui obtiennent le quorum. Si un parti n'y parvient pas, tous ses votes sont perdus, rappelle la Tribune de Genève.

Election au Conseil d'Etat, voici les mieux élus

Le conseil d'Etat genevois se compose de sept membres. Quatre magistrats sortants figurent parmi les 23 candidats en lice pour ce premier tour: le socialiste Thierry Apothéloz, les Verts Antonio Hodgers et Fabienne Fischer, ainsi que la PLR Nathalie Fontanet.

Les départs des ministres Anne Emery-Torracinta (PS), Serge Dal Busco (Le Centre) et Mauro Poggia (MCG) laissent planer un certain suspense dans cette élection et pourraient rebattre les cartes.



Sans compter la présence de l'ancien conseiller aux d'Etat Pierre Maudet qui fait la course sous sa propre bannière: Libertés et Justice sociale. Voici où se situe chaque candidat. 👇

Si l'un des candidats obtient plus de 50% des votes, il est élu dès ce premier tour, mais cela reste rare. En général, les candidats se départagent lors du second tour. Cette année, il aura lieu le 30 avril. Les sept personnes ayant obtenu le plus de voix seront alors élues. (jah)