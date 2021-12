Les Genevois sont les rois des accidents routiers liés à l'alcool

Les statistiques de Touring Club Suisse (TCS) pour l'année 2020 ont révélé que Genève a été le canton où se sont produit le plus d'accidents graves sur la route liés à l'alcool. Dans le même temps, la moyenne nationale a vu les accidents mortels augmenter par rapport à l'année précédente.

«Boire ou conduire, il faut choisir». Un adage qui ne fait manifestement pas son effet à Genève. Lundi, à partir des données issues du portail fédéral map.geo.admin.ch, le TCS a révélé que le canton avait enregistré une moyenne de 1,01 accident grave – plus précisément, ceux ayant causé un ou plusieurs blessés graves – par 10 000 habitants au cours de l'année 2020. Genève occupe ainsi la tête de ce classement, suivi par trois cantons suisses allemands.

En parlant de route... Publicité Depuis 7 ans, cet homme bloque des routes et personne ne sait pourquoi de Melissa N'Dila

La liste complète:

Genève: 1,01 accident grave par 10 000 habitants Thurgovie: 0,86 accident grave par 10 000 habitants Zoug: 0,71 accident grave par 10 000 habitants Nidwald: 0,70 accident grave par 10 000 habitants Valais: 0,69 accident grave par 10 000 habitants Neuchâtel 0,17 accident grave par 10 000 habitants

Avec une moyenne de 0,17 accidents graves, Neuchâtel enregistre une nette amélioration par rapport à 2019 (0,40). Une baisse que le TCS avait anticipé pour l'ensemble du pays, en raison des nombreuses restrictions sanitaires qui a induit à une baisse de la circulation en 2020, a indiqué l'association de mobilité.

Accidents mortels en hausse

Au niveau des accidents mortels liés à l'alcool au volant, ce sont les cantons de Vaud et de Fribourg qui occupent le haut du classement. Six décès sont à déplorer dans le canton de Vaud et trois dans celui de Fribourg.

Viennent ensuite les cantons de Berne, du Tessin et de Soleure avec chacun deux accidents mortels, suivis de Genève, Lucerne, Obwald, Saint-Gall, Thurgovie, Uri, Valais et Zurich où un accident mortel a été déploré.

L'alcool est en cause dans la mort de 23 personnes au total sur les routes suisses en 2020, contre 20 en 2019. (ats/mndl)