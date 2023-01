Genève: l'école voulait nommer chef un homme accusé de maltraitance d'enfants

Un ancien infirmier avait été annoncé comme prochain chef de secteur au Département de l'instruction publique, à Genève. L'organisme est récemment revenu sur sa décision. Son passé tumultueux révélé jeudi par Léman Bleu et Heidi News pourrait en être la raison.

En début de semaine, le Département de l’instruction publique (DIP) avait trouvé son nouveau chef de secteur. Décrit par l'organisme comme «soucieux des personnes» et doté de qualités personnelles «remarquées», l'ancien infirmier possède vingt ans d'expérience et semblait avoir le profil idéal pour occuper un poste important dans un groupe d’établissements scolaires genevois. Pourtant, jeudi, le DIP a subitement annoncé le retrait du fonctionnaire du poste. Il se trouve que ce dernier est également visé par de graves accusations de maltraitances sur des enfants autistes.

C'est une enquête conjointe de Léman Bleu et Heidi News dévoilée le même jour qui a permis de faire la lumière sur le passé de l'homme dont le nom a été gardé secret. Des témoignages auraient rapporté à ces deux médias des faits de violence sur enfants sans précédent au foyer de Mancy, dès 2018:

Il y aurait eu des «enfants traînés par terre par leur col, projetés au sol, enfermés, laissés plusieurs jours sans manger, des épisodes de violences à répétition: croche-patte, "high kick", clé de bras, contentions musclées» Léman bleu heidi news

Plusieurs procédures à son encontre

Le fonctionnaire a passé un an dans l'institution avant de se voir remercié par la direction suite à un signalement de violence. Malgré la raison de son départ, le DIP a jugé bon de le transférer au Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) en tant qu’infirmier scolaire dans le secondaire. Toujours dans l'article de Léman Bleu et Heidi News, on apprend qu'il aura fallu attendre l'année 2021 afin qu'une procédure disciplinaire pour «maltraitance» soit prononcée à son encontre. Fait que le principal intéressé a contesté lors de son audition, reprochant aux autorités «une méconnaissance des réalités du terrain».

D'après l'enquête des deux médias, bien qu'une procédure pénale ait été diligentée pour un cas d’empoisonnement infantile en 2021, encore à Mancy, l'ex-infirmier «n'est pas inquiété par la justice». (mndl)