«Certains grands-parents sont traumatisés»: un Saint-Nicolas raconte

Tous les 6 décembre depuis plus de 30 ans, Stefan Gaug incarne Saint-Nicolas et va récompenser ou gronder les enfants de sa commune. Il explique ce qui a changé aujourd’hui et pourquoi, selon lui, c'est à cause des parents que les enfants ont peur du Père Fouettard.

Lorsqu’il ne parcourt pas les rues de sa commune dans son habit de Saint-Nicolas, Stefan Gaug, 50 ans, travaille comme ingénieur électricien. Il est marié et père de quatre enfants âgés de 10 à 17 ans. Il raconte.

Vous incarnez saint Nicolas depuis plus de 30 ans. Comment tout a commencé?

Stefan Gaug: J’avais quatorze ans et j’étais à l'association de jeunesse catholique de mon village. Beaucoup de responsables jouaient le rôle de Saint-Nicolas ou du Père Fouettard. Pour moi, c’est donc venu tout naturellement. Et j’ai tellement aimé que je n’ai plus jamais arrêté.

«Dès que je me retrouve devant la première porte et que le Père Fouettard agite sa clochette, la période de l'Avent commence.»

Avant cela, vous avez vous-même incarné le Père Fouettard plusieurs années. C’est le parcours classique?

Absolument. En tant que Père Fouettard, on observe comment tout fonctionne. On peut parler, mais ce n'est pas obligé. Pour Saint Nicolas, c’est différent: c’est lui qui porte la responsabilité de faire de cette visite un chouette moment pour la famille.

Saint-Nicolas lit dans son grand livre autant d’éloges que de reproches. Comment votre manière d’incarner le personnage a-t-elle évolué?

Je suis un Saint-Nicolas plus encourageant qu’autrefois.

«Je ne trouve plus très approprié de demander aux enfants d’être sages»

A mes débuts, je rappelais souvent aux enfants, surtout à ceux qui ont des frères et sœurs, qu’ils ne devaient pas se disputer. Aujourd’hui, je ne le fais plus.



Que dites-vous à la place?

Je dis par exemple que même Saint-Nicolas et le Père Fouettard se disputent parfois. Je leur explique que se disputer est normal, tant que l’on trouve une manière correcte de régler le conflit. Et qu’il est important de se réconcilier ensuite.

Cela signifie que vous êtes devenu plus doux avec le temps?

Je veille davantage à ce que les enfants ressortent renforcés de cette rencontre. J’évite les sujets qui mettent mal à l’aise.

«Je ne parlerais jamais de leur poids ou de faire pipi au lit»

D’ailleurs, cela fait longtemps que ce ne sont plus des thèmes suggérés par les parents.

Si Saint-Nicolas est moins sévère qu’avant, les enfants perdent-ils un peu de respect?

D’après mon expérience, Saint-Nicolas reste une figure respectée.

«Dès que j’enfile la tenue, je dégage une autre présence»

Et cela vous plaît?

J’aime prendre les commandes de cadeaux et contribuer à ce que les enfants passent une belle soirée. J’aime aussi détendre l’atmosphère avec une petite remarque humoristique, parce que ça me correspond.

«Je mentirais en disant que je ne profite pas un peu de toute cette attention»

Si vous pensez à vos débuts comme accompagnant de Saint-Nicolas: comment la figure du Père Fouettard a-t-elle changé depuis 1989?

Il y avait beaucoup plus d’enfants qui avaient peur du Père Fouettard. Nous essayions déjà à l’époque de les rassurer. Certains enfants restaient figés de peur quand Saint-Nicolas arrivait.



«Et cette peur n’était pas infondée: autrefois, les parents et grands-parents mettaient en garde les enfants avant la visite.»

Saint-Nicolas et le Père Fouettard étaient vus comme figures d’autorité?



«Les anciens Saints-Nicolas étaient plus sévères»

Cela laisse des traces encore aujourd’hui.

«Il y a des grands-parents qui ont un véritable traumatisme de Saint-Nicolas»

Je le remarque dès que je pénètre dans le salon: ils gardent leurs distances. C’est profondément ancré, même si ça remonte probablement à 70 ans ou plus. Certains entretiennent encore cette peur auprès des enfants.

Comment ça?

Par exemple en montrant le sac du Père Fouettard et en disant: «Regarde, il t’y mettra si tu n’es pas sage». Là, évidemment, le charme ne fonctionne plus. Dans ces cas-là, je raconte une histoire.

Laquelle?

Je raconte ceci:

«Un jour d’hiver, je marchais vers la ville avec mon sac. Mais le sac avait un petit trou et je perdais un chocolat et une cacahuète après l’autre. Quand je suis arrivé en ville, mon sac était vide; j’étais désespéré. Plus tard, le Père Fouettard est arrivé: il avait vu que je perdais mes friandises dans la forêt. Il a alors pris chez lui un nouveau sac, ramassé toutes les cacahuètes et tous les chocolats tombés par terre et me les a rapportés en ville. Je n’étais ainsi pas arrivé les mains vides, et depuis ce jour-là, le Père Fouettard est mon fidèle compagnon.»

Le Père Fouettard porte-t-il encore un bâton?

Chez nous, c’est un débat récurrent. Il fait encore partie du costume, mais plutôt comme élément décoratif, et en tant que Saint-Nicolas, je n’en fais pas mention. A mes débuts, les Saints-Nicolas le montraient encore davantage.

Ils menaçaient donc de coups de baguette?

Pas vraiment. Mais il me demandait parfois si nous la laissions là ou si nous la reprenions. Et nous repartions toujours avec.

Avez-vous déjà eu des réactions négatives concernant le Père Fouettard? Ces dernières années, certains estiment que son visage noirci pose problème, car cela peut être assimilé à du blackface.

Chez nous, le Père Fouettard a encore aujourd’hui un visage plutôt sombre et sale, mais pas noir. Cela n’a jamais été contesté. Les enfants ont parfois encore peur de lui parce qu’il est charbonnier et couvert de suie.



«Mais cette peur, ce sont surtout les parents et grands-parents qui la nourrissent. Notre Père Fouettard, lui, est gentil.»

D'autres choses ont changé?

Dans les années 90, on me proposait souvent un schnaps. Aujourd’hui, c’est devenu rare. Je n’en accepte qu’éventuellement lors de la dernière visite.

«Ce n’est pas bien vu que le Saint-Nicolas arrive chez les enfants en ayant bu»

Qu’est-ce qui fait, selon vous, un bon Saint-Nicolas?

Qu’il parvienne, durant les quinze à vingt minutes dont il dispose, à poser les bases d’une belle soirée. Pour cela, il lui faut un contact direct avec les enfants et le bon équilibre entre compliments et remarques critiques.

«Et il doit avoir une certaine autorité: par exemple, je demande toujours aux parents d’éteindre la télévision pendant ma visite.»

Traduit et adapté de l'allemand