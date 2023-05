Pierre Maudet et Delphine Bachmann. image: keystone

Les bulletins de vote genevois révèlent de grosses surprises

L'examen des bulletins de vote du second tour de l'élection du Conseil d'Etat genevois révèle d'étonnantes surprises.

Après les résultats bruts, les résultats détaillés. L’examen des bulletins de vote des Genevois est riche d’enseignements. Et annonciateur de grognements dans les chapelles partisanes. Comme le relate la RTS sur son site, Pierre Maudet doit son élection à la ferveur des 6383 électeurs et électrices qui, dimanche et dans les jours précédant le second tour de l’élection du Conseil d’Etat genevois, ont voté uniquement pour lui.

Du «tout sauf Maudet» au «tout pour Maudet»

Au «tout sauf Maudet» des uns a répondu dans les urnes un «tout pour Maudet» des autres. Sans ce plébiscite sur son nom (5,5% de l’électorat, 10 fois plus que les autres candidats, qui ne peuvent compter que sur quelques centaines de bulletins solo, note la RTS), Pierre Maudet se serait retrouvé au niveau du candidat MCG Philippe Morel et n’aurait de ce fait pas été élu. Cela dit, le candidat de Libertés et Justice sociale peut également remercier les 7569 Genevois et Genevoises qui ont ajouté son nom aux cinq de l’Alliance de droite. A noter, les 1612 voix obtenues par Maudet, coché en plus des quatre de l’Alliance de gauche sur un bulletin propre.

Bachmann: vote de gauche pro-femmes

Autre révélation d’importance: la centriste Delphine Bachmann, qui double quasiment ses voix entre le premier et le second tour, a bénéficié de nombreux apports de gauche, en l'occurrence pro-femmes. Elle leur doit son élection. En effet, 4574 suffrages se sont portés sur l’Alliance de gauche (les deux PS et les deux Verts) + Nathalie Fontanet + Anne Hiltpold + Delphine Bachmann. Sans ces voix féministes, qui profitent également aux PLR Fontanet et Hiltpold, la candidate du Centre serait arrivée derrière Fabienne Fischer, qui aurait été élue à sa place. Ceux qui, à droite, ne voulaient pas de l'élection de Delphine Bachmann, la jugeant «trop à gauche», doivent, tout bien réfléchi, préférer la voir elle plutôt que la Verte Fischer au gouvernement.

Comme attendu, la gauche, avec 17 560 voix accordées au quatuor officiel Thierry Apothéloz, Carole-Anne Kast, Fabienne Fischer et Antonio Hodgers, sans ajout ni biffage, a voté de manière bien plus compacte que l’électorat de la droite et du centre. L’Alliance de droite proprement dite (sans Pierre Maudet) n’a reçu que 8020 suffrages (d’où les défaites du MCG Pierre Morel et de l’UDC Lionel Dugerdil), soit à peine plus que cette même Alliance augmentée du nom de Pierre Maudet.

Moralité

Il se confirme que ce dernier a été essentiellement élu sur son nom. Il apparaît ensuite qu’un nombre significatif de voix de gauche a gratifié les candidats de droite et du centre vainqueurs dimanche. Moralité: la nouvelle majorité gouvernementale est résolument de centre droit, quand le parlement est plus clairement de droite.