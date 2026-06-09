Face aux menaces, un groupe anti-G7 renonce à ce site de camping

Le camping des opposants au G7 à Ménier est annulé. image: instagram

Sous la pression après une vague de réactions hostiles, les organisateurs du contre-sommet No G7 ont renoncé à installer un camping à Ménier. Les manifestants seront finalement hébergés sur d’autres sites privés du canton de Genève.

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Les opposants au Sommet du G7 d'Evian, qui participeront aux événements organisés par No G7 à Genève, ne camperont finalement pas sur un terrain privé à la ferme de la Tourvière à Ménier. Suite aux menaces et aux nombreux messages reçus, les organisateurs ont préféré annuler ce lieu de camping.

Cette décision fait suite à une information de Léman Bleu publiée mardi matin «malheureusement imprécise et inexacte», écrit le collectif dans un communiqué publié mardi soir. Selon la coalition, les autorités et la ferme ont dû faire face à «un déferlement de messages en ligne et verbaux agressifs».

La coalition No G7, les élus et la ferme de la Touvière ont décidé d'un commun accord d'annuler le camping prévu. «La commune 'salue la bonne collaboration et le fair-play de la coalition dans cette prise de décision'», précise le communiqué.

La coalition indique que d'autres campings et lieux d'hébergement privés sont prévus sur le canton pour accueillir les manifestants, sur inscription uniquement.

«Les sites de camping sont exclusivement destinés à l'hébergement, ils sont mis à disposition en toute simplicité et avec une infrastructure minimale (accès à l'eau, aux sanitaires)», ajoute No G7.

«Ces espaces n'ont rien d'un festival, ce ne sont pas des espaces commerciaux, aucun service de restauration payante n'y est prévu» No G7

Faute d'autorisation, la coalition No G7 n'a pas pu organiser un village militant dans un parc de la Ville de Genève. Elle n'a pas non plus obtenu de lieu public adéquat pour l'hébergement des personnes venant pour le contre-sommet. Une cantine au centre-ville servira des repas du vendredi soir au dimanche soir. (mbr/ats)