Esclavage: nouveau revers pour la richissime famille genevoise

«Le 15 janvier 2024 au matin, l’avocat a écrit au Tribunal correctionnel qu’il n’était pas non plus en état de comparaître pour raison de santé, joignant quatre photographies d’un thermomètre indiquant des températures entre 37 et 38,4°C, prises selon toute apparence au moyen d’un téléphone portable entre "hier" et "aujourd’hui" (sans autre précision).»