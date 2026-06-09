Les violences en Suisse romande durant le G8 d’Evian, il y a 23 ans. Image: KEYSTONE

44 images impressionnantes des violences du G8 en Suisse

Le G8 avait embrasé la Suisse, la preuve en 44 images

Les violences du G8 en Suisse en 44 images

Alors que le Léman devient peu à peu la zone la plus sécurisée au monde à l’approche du G7 d’Evian, on vous propose un coup d’oeil dans le rétroviseur avec une cinquantaine d’images des violentes manifestations qui avaient étouffé Genève et la Suisse romande il y a 23 ans.

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En 2003, tous les outils qui nous permettent aujourd’hui de suivre et de raconter l’actualité du monde d’un simple clic n’existaient pas: du smartphone à Facebook, en passant par Instagram et Twitter. Pour comprendre ce qui se tramait dans les rues de Genève et de Lausanne durant le sommet du G8 à Evian il y a 23 ans, il fallait ouvrir un journal ou être carrément immergé dans les émeutes.

Durant trois jours de tensions insoutenables, les black blocs avaient littéralement détruit la ville du bout de lac. Incendies criminels, vitrines volant en éclats, pillages, affrontements d’une violence folle avec les forces de l’ordre, Genève fut alors le théâtre d’une désolation que la Suisse a peu l’habitude d’abriter entre ses paisibles frontières. De l’autre côté du Léman, les plus grandes puissances mondiales papotaient dans un calme paradoxal, avec un jeune Vladimir Poutine convié aux festivités diplomatiques.

Des agents dépassés par les événements, une population effrayée et un bilan politique qui fera date dès la fin du G8. En 2003, les forces de l’ordre genevoises se sentaient «honteuses», se remémorait récemment le conseiller national MCG et ancien policier Roger Golay, pour watson:

A moins d’une semaine d’un G7, sans Poutine, mais à une époque où les relations géopolitiques sont à fleur de peau, le Léman échappera-t-il au tsunami de violences qu’il a connu il y a vingt-trois ans? Réponse dans quelques jours.

D’ici là, voici 44 images époustouflantes du G8 d’Evian en 2003, témoins d’une année historique que Genève n’oubliera jamais.

Un partisan du mouvement altermondialiste ATTAC Allemagne, vêtu d’un déguisement de Bush, salue la foule, les mollets dans le Léman, à Genève. Image: KEYSTONE

Un homme d'affaires qui semble paumé au milieu de policiers antiémeute, mardi 3 juin 2003. Image: KEYSTONE

Les fesses nues étaient aussi opposées au G8. Image: KEYSTONE

Un jeune est arrêté lors d'affrontements entre des manifestants altermondialistes et la police antiémeute à Genève. Image: KEYSTONE

Siroter un café sur les terrasses genevoises, entourés de Robocops de la police? Oui, c’était possible. Image: KEYSTONE

Parfois, c’était un poil plus compliqué de profiter des terrasses, surtout avec son petit chien au milieu des violences. Image: KEYSTONE

Un manifestant anti-G8 tente de se frayer un chemin à travers un cordon de policiers antiémeutes, dimanche 1er juin 2003. Image: AP

Témoignage d’un restaurateur qui a vécu le G8 en 2003: «Ils ont déboulé et vidé mon restau»: il a vécu le G8 de près

Une famille fuyant les violences, à Genève. Image: KEYSTONE

Une jeune manifestante fait un signe de paix devant la police. Image: KEYSTONE

Poésie politique? Des policiers antiémeutes zurichois et un plastique de bouteilles d’eau Evian, au sol. Image: KEYSTONE

Un agent qui transporte une roue de vélo lors d'affrontements avec des manifestants à Genève Image: EPA

Toujours un pneu, mais de voiture, lancé cette fois par un manifestant anti-G8. Image: KEYSTONE

Un couple passe devant un cordon de policiers antiémeutes dans le centre de Genève. Image: AP

Dimanche 1er juin 2003, fin de soirée, un manifestant brise la vitre d'une gare routière. Image: EPA

Des manifestants portant des masques à l'effigie de chefs d'État présent au G8 et brandissant des banderoles défilent dans les rues de Genève. Image: KEYSTONE

Deux agents en pleine action à Genève. Image: KEYSTONE

Deux manifestants allongés et assis devant un cordon de policiers antiémeutes zurichois. Image: KEYSTONE

Un manifestant allongé dans une rue de Genève, face à un cordon de policiers antiémeutes. Image: EPA

Des militants Greenpeace stoppés par une navette de la police. Image: GREENPEACE

Un peu d’amour au milieu des émeutes. Image: KEYSTONE

Des manifestants qui fuient sous les assauts des canons à eau de la police. Image: KEYSTONE

Genève, barricadée. Image: KEYSTONE

Genève, brisée. Image: EPA

Genève, retranchée. Image: KEYSTONE

Genève, qui essaie de maintenir un quotidien normal. Image: KEYSTONE

Genève, saccagée. Image: EPA

Genève, cramée. Image: KEYSTONE

Genève, envahie. Image: KEYSTONE

L’art de la contestation. Image: KEYSTONE

Un manifestant poursuivi par un policier, le 1er juin 2003. Image: KEYSTONE

Un manifestant devant une barricade de feu sur le pont de la Coulouvrenière, à Genève. Image: KEYSTONE

La police a réquisitionné tout un tas d’objets appartenant aux black bocs. Image: KEYSTONE

Dans le reste de la Suisse

A Lausanne:

Le feu avait aussi pris au centre-ville de Lausanne. Image: KEYSTONE

La paix au milieu du chaos? Un manifestant dépose une fleur sur la casquette d'un policier antiémeute à Lausanne. Image: KEYSTONE

Un faux téléviseur diffuse un dessin animé représentant le président américain Georges W. Bush, encadré par deux bouteilles d'eau Evian, à Lausanne. Image: KEYSTONE

A Villette (VD): Image: KEYSTONE

A Berne:

Une manifestante et un manifestant qui veulent illustrer l'impuissance face au pouvoir de l'État, lors d'une manifestation anti-répression non autorisée dans la capitale suisse. Image: KEYSTONE

Un cordon de policiers antiémeute et un sitting, à Berne. Image: KEYSTONE

A Aubonne (VD) Un policier militaire et un manifestant s'occupent d'un opposant à la mondialisation victime d'un accident sur l'autoroute A1, de retour de Genève. Image: KEYSTONE

... et à Evian, le calme très surveillé... A Evian, des habitants prennent un rafraîchissement près d'une zone militaire temporaire où un lance-roquettes de l‘armée française surplombe le lac Léman depuis les rives. Image: EPA

Et les sourires diplomatiques au cœur du sommet du G8:

Vladimir Poutine et Gerhard Schröder, détendus. Image: AP DPA

Poutine, jeune et plutôt beau gosse, avec Jacques Chirac. Image: KEYSTONE

Poutine de dos, face à Chirac, au premier ministre canadien Jean Chrétien, à son homologue britannique Tony Blair et au chancelier allemand Gerhard Schroeder. Image: EPA