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Logement: une initiative du MCG pour durcir la préférence cantonale

Le président du MCG Francois Baertschi.
Image: Keystone

Logement: une initiative du MCG pour durcir la préférence cantonale

Le MCG a dévoilé mercredi une initiative cantonale pour durcir l'accès des Genevois aux logements subventionnés, en s'attaquant au quota de 20% d'attributions par l'Etat. Le parti a jusqu'au 18 décembre pour récolter 4272 signatures.
19.08.2026, 13:2819.08.2026, 13:28

Le MCG veut renforcer l'accès des résidents genevois aux logements subventionnés. Le parti a dévoilé mercredi à Genève une initiative cantonale qui durcit les conditions et s'attaque au quota de 20% d'attributions par l'Etat. Il a jusqu'au 18 décembre pour récolter 4272 signatures valables.

Le président du MCG François Baertschi l'a affirmé devant la presse, lors de la présentation de ce projet de modification législative:

«Notre thématique, c'est la préférence cantonale»

La situation difficile sur le front du logement, avec un taux de vacance de 0,31% en juin dernier, l'impose, selon le parti.

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Environ 7500 personnes attendent un logement subventionné. Soit le même nombre environ que le volume d'appartements pilotés par les cinq fondations de droit public en charge de les attribuer.

Avec l'initiative, l'accès aux logements sociaux serait réservé d'abord aux personnes qui ont résidé cinq ans de suite dans le canton durant les dix dernières années. Ce seuil, en vigueur il y a plus de 30 ans, avait été ramené à deux ans avant de passer à quatre ans après une votation en 2022.

Le MCG accuse l'Etat d'avoir «trahi» la décision populaire en la détournant par voie réglementaire. L'initiative cherche à mettre fin aux dérogations et à l'«arbitraire» de l'Office cantonal du logement qui utilise, selon le conseiller national Roger Golay, son quota pour placer des requérants d'asile.

Autres propositions prévues

«Nous sommes conscients qu'il faut les loger, mais est-ce aux fondations immobilières de le faire?» demande-t-il. Et de reprocher à la Confédération de se décharger sur Genève. Seule exception, un bailleur pourrait s'exonérer de l'initiative après six mois s'il peut prouver qu'il n'a pas trouvé de locataire répondant aux critères.

La plupart des personnes sur liste d'attente s'y trouvent déjà depuis plus de cinq ans. Quelques centaines de dossiers pourraient avancer, admet M. Golay.

M. Baertschi explique:

«On ne règle pas le problème de pénurie collective, mais on donne des solutions individuelles»

Pour s'attaquer au problème de fond, «il faut pouvoir construire. Il n'y a pas de miracle», dit M. Golay. Le parti promet des propositions en 2027 pendant la campagne pour les élections fédérales. (sda/ats/svp)

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