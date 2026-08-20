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Santé

Attention à ce dessert vendu par Lidl Suisse, il est dangereux

Lidl rappelle un dessert et alerte sur des «complications graves»

La Confédération, conjointement avec Lidl Suisse, procède au rappel d'un pudding protéiné au chocolat. Sa consommation est dangereuse.
20.08.2026, 11:0220.08.2026, 11:02

Un pudding au chocolat vendu chez Lidl Suisse fait l’objet d’un rappel. La présence de la bactérie Bacillus cereus a été détectée dans le produit. Il ne doit plus être consommé en raison de possibles risques pour la santé.

Le fabricant Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG rappelle le «Milbona High Protein Pudding chocolate» de 200 grammes portant la date de durabilité minimale du 14 septembre 2026.

Lidl Suisse effectue actuellement un rappel public du produit «Milbona High Protein Pudding chocolate, 200g» avec la date de durabilité minimale 14.09.2026.
Voici le produit en question. lidl suisse

La bactérie Bacillus cereus peut provoquer des troubles gastro-intestinaux. Le fabricant avertit que des «complications graves» sont également possibles chez les personnes vulnérables, notamment les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées.

Remboursement même sans ticket

Le produit concerné a été commercialisé dans les magasins Lidl Suisse. Les personnes qui en possèdent encore sont invitées à ne pas le consommer et à le rapporter dans n’importe quelle filiale de l'enseigne. Le prix d’achat sera remboursé, même sans ticket de caisse.

Le rappel concerne exclusivement le «Milbona High Protein Pudding chocolate» de 200 grammes avec la date de durabilité minimale du 14 septembre 2026. Les autres produits commercialisés par Lidl Suisse ne sont pas concernés. (hun)

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