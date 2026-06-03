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La fonction publique en grève et dans la rue à Genève

Plusieurs entités de la fonction publique étaient largement représentées parmi les grévistes et manifestants à Genève.
Les fonctionnaires genevois sont descendus dans la rue pour se plaindre de futures coupes budgétaires. Keystone

La fonction publique en grève et dans la rue à Genève

Ils étaient environ 900 manifestants à crier leur colère contre les mesures d'économie qui vont toucher la fonction publique genevoise.
03.06.2026, 08:2303.06.2026, 08:23

«Du fric, du fric pour les services publics». La fonction publique et le personnel subventionné est en grève contre les coupes budgétaires prévues à Genève. Mardi soir, environ 900 manifestants ont défilé.

«Grève, grève, c'est ça la solution»ou encore «pas d'austérité», scandaient les participants. Une pancarte affichait:

«Allez chercher des économies ailleurs. Ne punissez pas les travailleurs»

Les rangs étaient alimentés par une nuée bigarrée allant d'employés de l'Hospice général à ceux de l'Office médico-pédagogique (OMP) déjà en grève jeudi dernier et qui ont renommé leur entité en «Office du mépris professionnel».

La grève a coûté des millions aux fonctionnaires vaudois

Une manifestante active dans la santé résumait:

«C'est toute la société genevoise qui est touchée par les coupes budgétaires»

Tout en dénonçant les diminutions d'impôts successives.

La fonction publique est mobilisée depuis novembre dernier face aux mesures d'économies prévue dans le projet de budget 2026 bis, qui doit encore être débattu au Grand Conseil. Les syndicats et le personnel de l'Etat dénoncent notamment le blocage des annuités pour 2026 ainsi que le gel de l'indexation.

La présentation d'un catalogue de mesures d'économies par un groupe d'experts mandaté par le Conseil d'Etat les inquiètent également. Ce rapport Zuin, du nom de l'ancien président de la Cour des comptes, était largement épinglé sur les pancartes parmi les manifestants, alors que le gouvernement doit encore se prononcer.

Dernière revendication en date, les grévistes déplorent un projet de loi qui sera soumis aux députés jeudi et qui prévoit une augmentation des cotisations à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG). De quoi aboutir jusqu'à 12% de diminution du salaire net actuel, affirme le cartel intersyndical.

La grève a été annoncée pour trois jours. Après le défilé de mardi soir, un rassemblement est prévu mercredi, avant une nouvelle manifestation jeudi. (sda/ats/svp)

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