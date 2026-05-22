Un important cortège le 4 décembre dernier dans les rues de Lausanne pour protester contre les mesures budgétaires du gouvernement vaudois. Image: KEYSTONE

La grève a coûté des millions aux fonctionnaires vaudois

Le Conseil d'Etat vaudois dresse le bilan chiffré des grèves dans la fonction publique fin 2025. Des trous dans les salaires sont à déplorer.

Plus de «Suisse»

Les manifestations contre les coupes budgétaires laissent des traces dans les finances des fonctionnaires vaudois. Comme le rapporte 24 heures, le Conseil d'Etat a dévoilé les chiffres des grèves survenues en novembre et en décembre 2025, avec des retenues salariales estimées à plus de 2,5 millions de francs.

Selon le journal, le Canton fait état de 27 747 jours de grève annoncés individuellement. Le 18 novembre, première journée de la mobilisation, on comptait par exemple un peu plus de 5800 grévistes. Puis près de 4000 les 25 et 26 novembre et finalement quelque 4700 le 4 décembre.

Pour son bilan, le Conseil d'Etat vaudois s'est basé sur une liste de quinze journées de mobilisation réparties sur deux mois, relate 24 heures. Le nombre moyen d’heures de grève est d'un peu moins de deux heures par personne.

Concernant les retenues de salaire, ce sont les collaborateurs du Chuv qui en sont le plus impactés, avec des pertes totales de près de 100 000 francs.

Un fonds d'indemnisation activé

Le gouvernement vaudois a publié ces chiffres en réponse à une interpellation PLR qui demandait confirmation de la non-rémunération des grévistes, rappelle 24 heures. Ces retenues salariales sont en effet prévues en cas de grève par la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud.

D'après le journal, les syndicats SSP Vaud, Sud et FSF ont toutefois prévu un fonds d'indemnisation pour compenser les pertes financières des grévistes. (jzs)