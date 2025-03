Le quartier des Eaux-Vives à Genève (image d'illustration) Image: Ge.ch

Un suspect de 61 ans arrêté dans l'affaire des colis piégés

Un suspect a été interpellé mercredi matin à Genève dans l'affaire des colis piégés. Ce Suisse de 61 ans est fortement soupçonné d'avoir fabriqué et posé des engins explosifs. Il aurait aussi envoyé des lettres de menaces et des demandes de rançon à des entreprises en Suisse.

Plus de «Suisse»

L'arrestation a eu lieu dans le cadre d'une vaste opération de police menée par l'Office fédéral de la police (Fedpol) et la police cantonale, a indiqué le Ministère public de la Confédération (MPC) dans un communiqué mercredi, après les révélations de 20 Minutes. «L'homme est fortement soupçonné d'avoir participé à l'activation des engins artisanaux et explosifs qui ont fait plusieurs blessés à Genève en 2024.»

Selon 20 Minutes et Le Temps, le prévenu serait un photographe de guerre genevois. Il aurait été arrêté dans le quartier de l'aéroport après avoir été démasqué grâce au dispositif de vidéosurveillance d'une banque alors qu'il tentait de convertir une somme de cryptomonnaie, reçue à titre de rançon, en francs suisses.

Menaces et demandes de rançon

Dans cette affaire, un homme et une fille avaient été blessés par des explosions dans des immeubles résidentiels, respectivement en août et en novembre. Le déclenchement d'une arme artisanale s'était aussi produit en avril à Plan-les-Ouates (GE), et une enveloppe piégée avait été découverte en janvier dernier dans un immeuble du centre-ville de Genève.

Selon les médias, ces dispositifs visaient des employés de Patek Philippe, dont le siège est à Plan-les-Ouates. Sans nommer la manufacture horlogère, le MPC a précisé mercredi que le prévenu, présumé innocent, est aussi suspecté d'avoir adressé «plusieurs lettres de menaces et demandes de rançon» à «des entreprises actives en Suisse.»

En décembre, deux frères de 26 et 32 ans avaient été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Le parquet fédéral a récemment décidé de classer la procédure à leur encontre. (jzs/ats)