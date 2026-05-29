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Cela va coûter cher: Guy Parmelin sur l'impact du G7 en Suisse

«Cela va coûter cher»: Guy Parmelin sur l'impact du G7 en Suisse

A deux semaines du sommet du G7 à Evian, Guy Parmelin assure que la Suisse sera prête. Il reconnaît toutefois que l'événement aura un coût important.
29.05.2026, 16:3029.05.2026, 16:30
Swiss President Guy Parmelin speaks to the media, during a press conference at the Geneva Press Club, in Geneva, Switzerland, Friday, May 29, 2026. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Le président suisse redoute encore des surprises de dernière minute.Keystone

Le président de la Confédération Guy Parmelin accueillera dans un peu plus de deux semaines à Genève les chefs d'Etat et de gouvernement du sommet du G7 à Evian (F). Sécurité, manifestation, protocole, «nous serons prêts le moment venu», a-t-il dit vendredi.

«Il y a toujours des imprévus de dernière minute», a-t-il admis lors d'une rencontre à Genève. Et d'ajouter qu'il pourrait écrire un livre sur ceux qui avaient eu lieu lors du sommet en 2021 entre les présidents américain d'alors Joe Biden et russe Vladimir Poutine.

Guy Parmelin ne sait pas encore combien de temps il pourra passer avec les dirigeants du G7 à Genève. Ni ce qu'il fera lui-même à Evian. «Vous verrez», a-t-il glissé.

Manif anti-G7: «Avec ce parcours Genève se tire une balle dans le pied»

Les discussions se poursuivent sur une indemnisation française. «Cela va coûter cher», fait remarquer le président, sans vouloir articuler de chiffre. Vendredi, il a rencontré la commandante de la police genevoise Monica Bonfanti.

L'incertitude est tout aussi grande sur les droits de douane américains. «Plus rien n'est sûr» avec Washington, estime M. Parmelin. (jah/ats)

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