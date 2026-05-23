Les Genevois pourront voir toutes les facettes du cyclisme lors d'une Fête du Tour les 30 et 31 mai prochain sur le quai Gustave-Ador. Keystone

Genève célèbre le vélo avec une Fête du Tour les 30 et 31 mai

Une Fête du Tour consacrée au cyclisme se tiendra les 30 et 31 mai sur le quai Gustave-Ador à Genève, avec animations, pumptrack et sorties encadrées. L’événement précède le passage du Tour de France féminin dans la ville cet été.

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Les Genevois pourront voir toutes les facettes du cyclisme lors d'une Fête du Tour les 30 et 31 mai prochain sur le quai Gustave-Ador. Une animation liée à l'agilité et un pumptrack seront notamment de la partie, indiquent le Département de la cohésion sociale (DCS) et la Ville de Genève.

A un peu plus de deux mois du Tour de France féminin à Genève, les cyclistes amateurs ou aguerris se retrouveront le dimanche 31 mai pour des «cool rides» encadrés par l'Union vélocipédique genevoise (UVG). Le pumptrack restera en place jusqu'à fin juillet. Et une exposition sera montrée durant cette période.

«Nous valorisons le sport féminin», explique le président du gouvernement genevois Thierry Apothéloz. Et le Tour de France féminin va aussi renforcer «l'attractivité de Genève», ajoute la conseillère administrative de la Ville de Genève Marie Barbey-Chappuis, tous les deux cités dans un communiqué. (tib/ats)