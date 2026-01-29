en partie ensoleillé
Klaus Schwab veut faire un cadeau à 200 millions à la Suisse

La zone couvre 50 000 mètres carrés, dont 10 000 appartiennent au canton de Genève.Image: World Economic Forum

L'ex-boss du WEF a un cadeau à 200 millions pour la Suisse, mais il y a un hic

Klaus Schwab veut offrir le terrain et le siège genevois du Forum économique mondial. Mais le conseil d'administration ne semble pas l'entendre de cette oreille.
29.01.2026, 15:0229.01.2026, 15:02

Le site du siège du Forum économique mondial (WEF), situé à Cologny, près de Genève, est sûrement l'un des biens immobiliers les plus précieux de Suisse. Estimé à 200 millions de francs suisses, c'est Klaus Schwab qui en est le propriétaire. Le fondateur du WEF envisage désormais d'en faire don à la Confédération, comme le rapporte Blick.

Plus de 55 ans après ses débuts, Klaus Schwab n’était pour la première fois pas présent au WEF cette année. Il a préféré se retirer avec son épouse dans les montagnes du Sultanat d'Oman. Depuis l’an dernier, la figure historique du Forum de Davos n’a plus son mot à dire au sein du conseil de fondation.

German Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum, WEF, delivers a speech during the 55th annual meeting of the World Economic Forum, WEF, in Davos, Switzerland, Tuesday, ...
Klaus Schwab, le fondateur, au WEF 2025.Image: KEYSTONE

Le WEF reste malgré tout cher à Klaus Schwab. Il veut maintenir cette rencontre économique majeure en Suisse et souhaite pour cette raison offrir à la Confédération son terrain de Cologny, estimé à environ 200 millions de francs. Il entend ainsi remercier la Suisse pour son soutien indéfectible durant des décennies. Dans le même temps, le transfert à l’Etat doit ancrer durablement le WEF en Suisse.

Il y a toutefois des obstacles

Klaus Schwab s’est adressé au Conseil fédéral dans une lettre envoyée à la fin de l'année dernière. Sa proposition a déjà été discutée au sein du gouvernement. Il apparaît désormais que la Confédération ne peut pas simplement accepter ce don. Une base légale est d’abord nécessaire, ainsi que l’accord du conseil de fondation du WEF.

Toujours selon Blick, c'est ce que stipule une réponse signée par le président de la Confédération, Guy Parmelin, ainsi que le chancelier de la Confédération, et qui a été envoyée à Klaus Schwab peu avant le dernier WEF. Contactée, la Chancellerie fédérale a indiqué qu’elle ne commenterait pas «d’éventuelles correspondances du Conseil fédéral avec des particuliers».

Le coprésident du WEF veut inviter Klaus Schwab au WEF 2027

Klaus Schwab a refusé de commenter la situation actuelle. C'est désormais au conseil de fondation de réagir. Le service de presse du WEF fait savoir:

«Le WEF n’a pas l’intention de se séparer du bien immobilier de Cologny où se trouve notre siège»

(fak)

Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi

Klaus Schwab a acquis le terrain qui a été valorisé à 200 millions de francs.Image: World Economic Forum
