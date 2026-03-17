bien ensoleillé11°
DE | FR
burger
Suisse
Espace

L'Uni de Berne comble des lacunes dans la formation des planètes

L'Uni de Berne comble des lacunes dans la formation des planètes

This latest image of Jupiter, taken by the NASA/ESA Hubble Space Telescope on 25 August 2020, was captured when the planet was 653 million kilometres from Earth. Hubble’s sharp view is giving research ...
Une image de Jupiter, prise en 2020 par un télescope de la NASA.Image: ESA/Hubble
Des chercheurs dirigés par l'Université de Berne ont percé les mystères d'un processus physique lié à la formation des planètes. Cette découverte comble une lacune importante en la matière.
17.03.2026, 16:2117.03.2026, 16:21

Grâce à une expérimentation à l'aide de vols paraboliques en apesanteur, ils ont démontré qu'un certain processus physique peut également se produire là où se forment les planètes. On en sait ainsi davantage quant aux premières étapes de la formation de ces astres.

Les planètes se forment dans ce que l'on appelle des disques protoplanétaires de gaz et de poussière, qui tournent autour de très jeunes étoiles.

«Jusqu'à ce qu'une planète se forme, différents processus ont lieu»
L'Université de Berne

Il existe cependant une sorte de «barrière» qui empêche la croissance des amas d'une taille comprise entre quelques centimètres et quelques centaines de mètres. Ceux-ci ont tendance, au lieu de se connecter avec d'autres amas, à se briser ou à rebondir lors des collisions, ou à s'évaporer s'ils dérivent trop près de leur étoile.

Depuis le début du millénaire, les modèles théoriques suivent l'approche selon laquelle le mélange de gaz et poussière du disque se comporte comme un fluide. Différentes instabilités hydrodynamiques peuvent s'y développer. L'une d'elles, dont on suppose qu'elle pourrait jouer un rôle important dans la formation des planètes, est l'instabilité de cisaillement.

Brienz est sauvé, mais les habitants pourraient détruire le village

Elle se forme à l'interface entre deux liquides ayant des propriétés différentes. Sous la direction d'Holly Capelo du département de recherche spatiale et de planétologie de l'Institut de physique de l'Université de Berne, une équipe de recherche a maintenant montré expérimentalement qu’il est bel et bien possible de développer des instabilités de cisaillement dans un gaz extrêmement ténu.

Cela permettra de mieux comprendre «comment notre système solaire, et la Terre elle-même, se sont formés il y a 4,5 milliards d’années à partir d’un simple nuage de gaz et de poussière», a précisé Holly Capelo, citée dans le communiqué. Cette étude, à laquelle ont participé également des scientifiques de l'Université de Zurich et de l'EPFZ, vient de paraître dans le journal Communications Physics. (ats/vz)

Davantage d'infos sur la science
Pourquoi les super éruptions solaires sont une menace pour l'humanité
Pourquoi les super éruptions solaires sont une menace pour l'humanité
de Laura Helbig
Les écureuils cachent une facette redoutable
Les écureuils cachent une facette redoutable
La police chinoise fait un bond dans le futur avec ce robot
2
La police chinoise fait un bond dans le futur avec ce robot
de Thomas Wanhoff
Cette femme s'est fait greffer un rein de porc
Cette femme s'est fait greffer un rein de porc
De nouveaux détails émergent sur la naissance de la Voie lactée
De nouveaux détails émergent sur la naissance de la Voie lactée
de Laura Helbig
Musk doit régler ces 8 problèmes pour coloniser Mars d'ici 20 ans
Musk doit régler ces 8 problèmes pour coloniser Mars d'ici 20 ans
de Bruno Knellwolf
Thèmes
Ces chiens présentent des risques respiratoires
1 / 16
Ces chiens présentent des risques respiratoires

Le carlin
source: universal images group editorial / bsip
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le Parlement valide le plan d'économies 2027-2029
Les deux chambres s'accordent sur des coupes d'environ 5,2 milliards de francs, réduisant ainsi de plus d'un tiers le plan d'allègement concocté par le Conseil fédéral.
Le Parlement est tombé d'accord sur le plan d'économies 2027-2029. Le National a validé la mouture du Conseil des Etats mardi. Le montant des coupes s'élève à environ 5,2 milliards de francs.
L’article