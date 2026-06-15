«Attention, ils vont charger!» On était au cœur de la manif NoG7

Ils étaient 20 000 à défiler contre le G7 dans les rues de Genève ce dimanche. Si la majorité des manifestants sont restés pacifiques, une minorité a progressivement pris le dessus, jusqu'à transformer la fin de la journée en face-à-face tendu avec la police. Reportage.



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Tout avait si bien commencé.



A 14 heures, ce dimanche après-midi, l'ambiance est à la fête au parc de la Perle du Lac à Genève. Plusieurs milliers de personnes ont convergé vers la rive droite pour participer à la manifestation anti-G7 organisée par la coalition No G7. Les familles sont venues avec leurs enfants, leurs chiens et leurs poussettes. Les drapeaux palestiniens flottent au-dessus de la foule. Les slogans résonnent dans une atmosphère bon enfant.

Une manifestante à quelques minutes du départ watson

A quelques pas du centre nature La Libellule, Julia Bürgin apporte la touche finale à sa brouette violette. Membre de la ferme Culture Locale à Dardagny et de l'association Les Femmes de la Terre, elle participera au bloc des paysannes placé en tête du cortège. Le tracteur qui accompagne habituellement les manifestations féministes est resté à la ferme.

«C'est notre outil de travail. On a préféré s'en passer cette fois-ci. Avec tout le dispositif policier, on ne savait pas trop à quoi s'attendre»

Pour autant, elle ne redoute pas les débordements. «Je suis une optimiste. Chaque année, la Grève féministe se déroule dans la paix et la bienveillance. J'espère qu'il en sera de même aujourd'hui.»

On a interviewé deux manifestantes anti-G7 👇 Vidéo: watson

«C'est joyeux, c'est festif»

Un peu plus loin, Hiba et Laura, deux Lausannoises croisées dans la foule, affichent le même état d'esprit. Strass sur le visage et t-shirts en soutien à la Palestine, elles participaient déjà à la Grève féministe la veille, à Lausanne.

«C'est joyeux, c'est festif, on danse. On a envie de défendre nos valeurs, montrer notre soutien aux peuples opprimés et donner de la force dans les luttes»

Pourtant, quelques détails détonnent dans ce décor familial. À l'arrière du rassemblement, certains manifestants se couvrent déjà le visage avec des keffiehs, des écharpes ou des lunettes de protection. Les deux jeunes femmes ne s'en étonnent pas. «Ils se protègent. Certains sont fichés et identifiés par la police. Et puis les gaz lacrymogènes, c'est hyper douloureux» Elles balayent toutefois l'idée de débordements. «Ce ne sont pas des casseurs. C'est une extrême minorité. Et en face, le dispositif policier est complètement disproportionné. Des amis se sont déjà fait contrôler à la gare.»

Le bloc féministe en tête de cortège watson

A 15h15, le cortège s'ébranle. Structurée en blocs thématiques, la manifestation s'étire sur plusieurs centaines de mètres. En tête marchent les féministes en mixité choisie, puis viennent les familles et les personnes à mobilité réduite, le bloc «du vivant qui se défend», celui de la Palestine, un bloc révolutionnaire, un autre kurde. Les syndicats ferment la marche.



D'un groupe à l'autre, l'atmosphère change. Aux slogans bon enfant succèdent parfois des messages hostiles à la police. Une police qui, jusqu'alors, se montre discrète malgré l'impressionnant dispositif déployé dans toute la ville.

Le cortège avance sur le quai Wilson, encadré par des barrières métalliques. Impossible d'y entrer ou d'en sortir librement. Une sexagénaire en fera l'expérience à ses dépens. Arrivée en retard, elle trottine sur les pavés dans l'espoir de rejoindre le bloc féministe. En vain. Les accès sont verrouillés. Elle devra remonter jusqu'à la rue des Alpes pour rejoindre la manifestation.

Le basculement

C'est précisément dans ce secteur que la situation commence à basculer. Les vitrines de la Banque du Léman volent en éclats. Quelques mètres plus loin, une Tesla est incendiée sur la place Dorcière. Plus haut, sur la rue de la Servette, une agence de banque Raiffeisen est également vandalisée. Jusqu'ici restée en retrait, la police observe sans intervenir. Mais les tensions continuent de monter.

Des manifestants ont bouté le feu à une Tesla watson

A l'angle des rues Antoine-Carteret et du Grand-Pré, des feux d'artifice sont tirés en direction des forces de l'ordre qui sécurisent le périmètre. La réponse ne tarde pas. Les premiers gaz lacrymogènes sont tirés.



Sur l'avenue de France, la confrontation devient plus directe. Des manifestants lancent des projectiles en direction des policiers. Ces derniers répliquent avec de nouveaux tirs de gaz lacrymogènes.

A l'abord du Quai Wilson. watson

Plusieurs personnes allument des fumigènes rouges. Un groupe, composé pour partie de militants vêtus de noir et le visage dissimulé, cherche manifestement à maintenir la confrontation avec les forces de l'ordre plutôt qu'à poursuivre la marche. Pendant plusieurs minutes, les deux camps se font face.

Le face-à-face avec la police

Vers 19 heures, la tension atteint son pic. De retour à la Perle du Lac, les forces de l'ordre multiplient les sommations.

«C'est la police qui vous parle. Continuez votre chemin. Ne restez pas dans le parc»

Dans la foule, certains répondent par des huées. D'autres rappellent qu'il y a encore des enfants. Une famille tente de s’échapper avec leurs enfants en larmes. «Attention, ils vont charger!», avertissent plusieurs manifestants.

La tension monte à l'avenue de France entre manifestants et forces de l'ordre watson

Quelques instants plus tard, les gaz lacrymogènes envahissent le parc. L'air devient rapidement irrespirable. Les yeux rougissent. Les quintes de toux se multiplient. Certains manifestants sortent de petites fioles de sérum physiologique et s'en versent dans les yeux. D'autres se rincent le visage à l'eau.

Fin de la manif autorisée

A 19h, la police annonce la fin de la manifestation autorisée. Elle tente finalement d'encercler une partie de la foule dans le parc. La manœuvre tourne court. Ce sont les policiers qui se retrouvent eux-mêmes encerclés et contraints de battre en retraite sous les huées et les insultes. «Et la police, c'est des connards», scandent plusieurs manifestants.

C'était tendu entre manifestants et policiers Vidéo: watson

Croisé alors que les affrontements se poursuivent, Quentin Mayerat, assistant parlementaire du conseiller national Vert Rudi Berli, regrette cette tournure des événements.

«Cela pourrit notre message. J'ai tenté de parler aux black blocs pour calmer les esprits. Une petite minorité est venue en découdre. Cela ne représente pas l'élan de la manifestation» Quentin Mayerat

Il estime néanmoins que l'intervention policière est restée proportionnée. «Pour moi, les forces de l'ordre sont intervenues de manière proportionnée au regard des agressions qu'elles ont reçues.»

Sur le quai Wilson, la tension monte encore d'un cran. Plusieurs groupes continuent de faire face aux forces de l'ordre. Certains s'arment de tout ce qui leur tombe sous la main. Un nassage semble se préparer.

Les manifestants ont brûlé un vélo. watson

A quelques dizaines de mètres pourtant, d'autres participants profitent encore des derniers rayons du soleil. Assis dans l'herbe ou sur les murets qui bordent le lac, ils discutent tranquillement comme si les affrontements se déroulaient dans une autre ville. Entre les deux scènes, un feu a été allumé sur le trottoir. Les manifestants l'alimentent avec des masques FFP2 usagés et quelques détritus ramassés au sol.

Plusieurs membres de la team protection remontent alors le quai à contre-courant. Ils invitent les participants à quitter les lieux par la rue Chateaubriand tandis que les forces de l'ordre progressent au pas de charge.



Une manifestante lâche en observant les affrontements à distance:

«Comme d'hab, ce sont des hommes qui foutent la merde» Une manifestante

Progressivement, la foule se disperse. Les derniers groupes quittent la Perle du Lac sous l'œil des policiers.



Assis sur un banc, deux adolescents regardent les manifestants s'éloigner. «Ils ont réussi, frère. Ils nous ont tous dispersés. Y a quoi comme match ce soir?»

Pourtant, à quelques mètres d'eux, une centaine de manifestants se font nasser. «Quelque 300 personnes sont toujours coincées devant le Palais Wilson, dont des mineurs, des organisateurs et des membres du service d’auto-protection», indique Davide De Filippo, de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) à minuit. La police souhaite contrôler leur identité individuellement avant de les laisser partir.



Les policiers annoncent qu'ils vont effectuer des contrôles 👀 Vidéo: watson

Le syndicaliste poursuit:



«Les gens sont calmes, ils ne demandent qu’à rentrer chez eux. Ils ont faim, ils ont soif et ils commencent à avoir froid. Ce qui est en train de se passer n'a plus rien à voir avec la sécurité publique: c'est une punition collective.»

Pour les policiers comme pour les manifestants, la nuit sera longue à Genève.