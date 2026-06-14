Pétards, couteaux, masques... la police a trouvé de tout dans les sacs des manifestants. Image: montage watson

Manif' anti-G7: voici les armes et objets saisis par la police

La police genevoise affirme avoir saisi de nombreux objets dangereux avant la manifestation anti-G7, qui a réuni près de 20 000 personnes.

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La police genevoise a annoncé dimanche avoir saisi de nombreux objets potentiellement dangereux en marge de la manifestation anti-G7 qui s'est déroulée à Genève. Selon les premières estimations des autorités, environ 20 000 personnes ont participé au rassemblement, dont près de 600 individus regroupés en black bloc, indique la police cantonale dimanche soir.

Le déroulé de la journée 👇🏼 Des manifestants bloqués ++ De la casse et des feux à déplorer

Avant même les incidents qui ont marqué la fin de la manifestation, les forces de l'ordre ont procédé à différentes saisies aux abords du parcours et dans le secteur du parc Mon Repos. Parmi les objets retrouvés figurent des couteaux, des haches, des matraques télescopiques, des bonbonnes de gaz, des boules de pétanque ainsi que des pétards.

La police indique également avoir découvert plusieurs engins pyrotechniques, notamment des fumigènes, des feux à main, des engins détonants au sol et des chandelles romaines. Certains de ces dispositifs sont considérés comme particulièrement dangereux en raison de températures de combustion pouvant atteindre entre 1500 et 2500°C, selon les autorités.

Les images diffusées par la police 👇 1 / 13 Objets saisis par la police lors des manifs anti-G7 à Genève source: police genève

Les agents ont aussi saisi différents équipements destinés à la dissimulation ou au camouflage, notamment des masques de protection, des cagoules, des bâches renforcées et des vêtements de rechange. La police estime que ces objets représentaient «un risque sérieux pour la sécurité des personnes et le bon déroulement de l'événement».

Tensions en fin d'aprèm

Parti dans une ambiance d’abord festive depuis la Perle du Lac, le cortège, limité à la rive droite, a ensuite connu plusieurs foyers de tension. Selon les constats de watson sur place, une Tesla a brûlé près de la gare routière, à proximité de la Banque du Léman.

Des vélos parqués à côté ont également été touchés par l’incendie. Plus tôt, la Banque du Léman avait été saccagée, tandis que des tags et des vitres brisées ont été constatés sur d’autres façades, notamment celle d’une banque Raiffeisen.

La situation s’est ensuite fortement tendue dans le secteur des Nations, du quai Wilson et de l’avenue de France. Des projectiles, pavés, bouteilles, pétards et feux d’artifice ont été lancés contre les forces de l’ordre, qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Nos journalistes ont aussi constaté plusieurs petits feux, notamment dans des tas de mobilier ou près de zones de végétation, nécessitant l’intervention des pompiers.

Manifestation dissoute

La police genevoise indique avoir dissous la manifestation vers 18h sur l’avenue Giuseppe-Motta, après des dégradations et des attaques visant son dispositif de sécurité. Elle mentionne aussi plusieurs vitres d’organisations internationales brisées. Plusieurs interpellations ont été effectuées.

Plusieurs interpellations ont été effectuées. La police précise avoir ordonné la dispersion du cortège afin de «faire cesser les violences, protéger les personnes présentes et garantir la sécurité de la population».

Selon les autorités genevoises, aucun blessé n'était à déplorer au moment de la diffusion du communiqué. Les dégâts matériels sont pour l'heure qualifiés de limités «au regard du nombre important d'éléments perturbateurs identifiés». La police genevoise souligne enfin que la situation reste évolutive et que des informations complémentaires pourraient être communiquées ultérieurement. (jah)