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Genève rouvre ses bains au pied du Jet d’eau

Genève rouvre ses bains au pied du Jet d’eau

La Ville aménage pour la troisième année deux bassins de baignade au quai Gustave-Ador.
27.06.2026, 14:3627.06.2026, 14:36
Vue de la rade de Geneve avec son jet d&#039;eau et la cathedrale Saint-Pierre, depuis un bateau des Mouettes genevoise, ce vendredi 30 mai 2025 a Geneve. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Cela ouvrira lundi et jusqu’au 13 septembre, ils doivent offrir un accès supplémentaire à l’eau en pleine période de canicule.Keystone

Pour la troisième année de suite, la Ville de Genève aménage un espace de baignade au pied du Jet d'eau, au quai Gustave-Ador. Les deux bassins ouvrent lundi et seront en place jusqu'au 13 septembre.

Sans fond, le premier bassin sera équipé de lignes d'eau pour les nageurs. D'une profondeur d'un mètre, le second est destiné essentiellement aux enfants. Cette année, de vastes parasols seront installés pour faire de l'ombre.

Cette infrastructure s'ajoute au couloir de nage installé sur l'autre rive de la rade, le long du quai Wilson. Pour la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis, en charge du département de la sécurité et des sports, il est important de multiplier les accès à l'eau l'été, compte tenu de la canicule.

Les Bains du Jet d'eau seront ouverts tous les jours, de 07h00 à 21h00, à prix modique. Outre une buvette, des vestiaires, douches et WC sont à disposition des usagers. (dal/ats)

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