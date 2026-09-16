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Cette Romande a déjoué des arnaques UBS et Twint

Elle a déjoué la nouvelle arnaque visant les Romands et raconte

Une Genevoise raconte à watson comment elle a été la cible à plusieurs reprises de tentatives d'arnaque à la carte bancaire et Twint. Les escrocs ont développé une nouvelle méthode redoutablement réaliste.
16.09.2026, 05:3016.09.2026, 05:30
Antoine Menusier
Antoine Menusier

Début septembre, Christine*, retraitée genevoise d’une septantaine d’années, a reçu un SMS semblant provenir d'UBS et indiquant:

«Un paiement de 4893 CHF est en cours de traitement. Si ce n’est pas vous, contactez-nous au 022 508…»
Témoignage de Christine

Inquiète, Christine appelle le numéro indiqué. Une voix féminine décroche.

«La personne qui a pris mon appel était très aimable. Elle m’a demandé où je me trouvais. Je lui ai répondu que j’étais en train de rentrer chez moi. Elle m’a dit de ne pas m’inquiéter et que mon compte était bloqué en attendant d’examiner la situation. Elle m’a demandé de la rappeler dès que j’aurais regagné mon domicile.»
Christine

Une fois chez elle, Christine a des soupçons. Elle ne rappelle par le 022 en question. A la place, elle joint sa banque, UBS, à la helpline 0800. Y a-t-il un transfert en cours? Son compte est-il bloqué? La réponse est «non» à ses deux questions, lui indique un employé de la banque suisse.

Un autre témoignage👇

Cette arnaque suisse m’a fait tomber dans un piège, je vous raconte
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A l’évidence, Christine a été victime d’une tentative d’arnaque. L’échange téléphonique avec la personne du 022 avait a priori tout pour la mettre en confiance. Elle semblait être très bien informée sur la situation personnelle de sa cible.

«Elle a énuméré mes trois prénoms inscrits à l’état civil, elle connaissait ma date de naissance. Elle parlait comme une professionnelle du secteur bancaire»
Christine

Peu après, Christine est visée par une nouvelle tentative d’arnaque par SMS. Cette fois-ci, la somme de 400 francs est prétendument en attente de transfert via Twint. A nouveau on lui demande d’appeler un 022. Echaudée par la précédente tentative d'escroquerie, elle n’appelle pas. «Dans les deux cas, les fraudeurs voulaient me mettre en confiance afin que je leur communique mes coordonnées bancaires», se doute Christine.

Début septembre, nous expliquions les ressorts de cette arnaque Twint en détaillant la méthode appliquée par les escrocs. Le message indique qu’une transaction est en cours ou vient d’être confirmée, écrivions-nous. Si le destinataire ne reconnaît pas le paiement, il est invité à appeler une prétendue hotline gratuite. C’est précisément là que le piège se referme.

Faux message TWINT sur un paiement menant vers une hotline frauduleuse
Image: cybercrimepolice.ch

Soi-disant «compte sécurisé»

Une fois l’appel passé, les escrocs se présentent comme des collaborateurs de Twint ou d’un établissement bancaire. Ils cherchent alors à obtenir des informations sur les comptes et les moyens de paiement de leur victime. Ils peuvent ensuite prétendre devoir bloquer les comptes bancaires ou Twint concernés.

Dans certains cas, ils demandent même à la victime de transférer l’argent disponible sur Twint vers un soi-disant «compte sécurisé». Les données récoltées peuvent servir à commettre d’autres fraudes. Quant à l’argent transféré ou envoyé, il est généralement impossible de le récupérer.

Attention: la police alerte sur une nouvelle arnaque Twint
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Que faire si vous êtes visé par cette arnaque Twint

Cybercrimepolice.ch recommande de ne pas répondre et de supprimer le message ou de le placer dans les spams. Les e-mails et SMS suspects peuvent également être signalés à la plateforme.

En cas de doute, il faut contacter directement Twint ou son établissement financier par les canaux officiels, et non via les coordonnées fournies dans le message suspect. Il ne faut jamais communiquer de données sensibles sans avoir vérifié l’identité de son interlocuteur.

Cette nouvelle arnaque en Suisse est presque «impossible» à détecter
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Si des informations ont déjà été transmises ou de l’argent transféré, il faut contacter immédiatement son établissement financier, demander si les paiements peuvent être récupérés et faire bloquer les comptes concernés par précaution. Il est également recommandé de prendre rendez-vous auprès de la police cantonale afin de déposer plainte.

*Prénom modifié

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