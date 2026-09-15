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Elle disparaît samedi et réapparaît grièvement blessée dimanche

Une femme de 62 ans portée disparue depuis la veille a été retrouvée grièvement blessée dimanche dans une zone boisée de Berne.
Une femme de 62 ans portée disparue depuis la veille a été retrouvée grièvement blessée dimanche dans une zone boisée de Berne (image d'illustration).Image: Shutterstock

Une femme mystérieusement trouvée grièvement blessée dans une forêt suisse

Une femme de 62 ans recherchée depuis samedi a été retrouvée grièvement blessée dimanche dans une forêt bernoise. La police tente de reconstituer son parcours.
15.09.2026, 16:2615.09.2026, 16:26

Que s'est-il passé entre samedi matin et dimanche soir? La police cantonale bernoise tente de reconstituer le parcours d'une femme de 62 ans retrouvée grièvement blessée dans une forêt de la ville de Berne.

Dimanche 13 septembre, vers 18h25, la police a été avertie qu'une personne se trouvait au sol dans une zone boisée située entre le Troxlerrain et la Parkterrasse. Dépêchés sur place, les secours y ont découvert la sexagénaire grièvement blessée.

Après avoir reçu les premiers soins, elle a été évacuée avec l'aide des pompiers professionnels de Protection et sauvetage Berne, puis transportée en ambulance à l'hôpital.

Elle était recherchée depuis samedi

Les investigations ont permis d'établir que cette femme était portée disparue depuis samedi matin. Une importante opération de recherche de la police cantonale bernoise avait d'ailleurs déjà été lancée pour tenter de la retrouver.

Mais une partie de l'histoire reste pour l'instant inconnue. «Les circonstances dans lesquelles la femme a été blessée et la manière dont elle est arrivée sur le lieu où elle a été retrouvée ne sont actuellement pas claires», indique la police bernoise.

Selon les premiers éléments, la femme aurait pu se trouver dans les secteurs de Lorraine, de la gare et de la Grosse Schanze entre samedi matin et sa découverte dimanche soir.

La police, sous la direction du Ministère public régional de Berne-Mittelland, a ouvert une enquête et lance un appel à témoins. (jah)

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