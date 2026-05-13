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Migros Genève est accusée d'avoir trahi les employés de Smood

Un coursier de livraison a domicile de la societe Smood entre dans l&#039;allee d&#039;un imeuble pour livrer un repas, ce lundi 30 mars 2026 a Geneve. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi).
En avril, Migros Genève a cessé l’activité la société de livraison Smood SA. Image: KEYSTONE

Employés «trahis»: Migros Genève ne respecterait pas ce plan social

La coopérative de Migros Genève a mis fin à ses activités avec sa filiale de livraison Smood. Les employés licenciés auraient dû être recommandés auprès de Just Eat, son nouveau partenaire. Ce ne serait toutefois pas le cas.
13.05.2026, 13:2413.05.2026, 13:45

Suite à la fermeture de Smood SA et au licenciement de plus de 400 employés, le syndicat syndicom presse Migros Genève de respecter le plan social. Il attend également de la coopérative qu'elle recommande les «smoodeurs» pour les postes vacants chez Just Eat, son nouveau partenaire de livraison de repas. Une action de protestation a été menée mercredi devant la Migros des Pâquis.

La purge de Migros fait une nouvelle victime

La coopération de Migros Genève avec Just Eat a démarré au moment même où l'entreprise a cessé fin avril l’activité de sa filiale, la société de livraison Smood SA. Ses ex-employés se sentent «trahis», souligne Syndicom dans un communiqué.

Plan social «minimaliste»

Le syndicat estime que Migros Genève n’a accordé aux salariés licenciés qu’un plan social «minimaliste» et qu'elle ne le respecte pas. Il prévoit notamment que la coopérative recommande activement les anciens collaborateurs de Smood pour les postes vacants correspondant à leur domaine d’activité. Or, selon Syndicom, cette démarche n’est pas appliquée, alors même que Just Eat recrute actuellement de nombreux employés dans la région genevoise.

Mercredi, d'anciens collaborateurs de Smood ont exprimé leur mécontentement lors d'une action de protestation devant le magasin Migros des Pâquis. Un collectif solidaire composé d'organisations et de partis locaux a apporté son soutien à cette mobilisation.

Syndicom demande par ailleurs à Migros, premier détaillant de Suisse, d’assumer ses responsabilités sociales, y compris lorsqu’elle externalise certaines prestations à des partenaires tels que Just Eat. Suite à des articles récents de la presse alémanique, il dit s'inquiéter des pratiques actuelles de ce service de livraison en matière de droit du travail. (sda/ats)

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