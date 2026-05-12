bien ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Politique

La France «met la pression» sur la Suisse au sujet des frontaliers

La France «met la pression» sur la Suisse au sujet des frontaliers

Le ministre français du travail veut que la Suisse signe un accord européen.
12.05.2026, 18:2812.05.2026, 18:28

Jean-Pierre Farandou, ministre français du travail, entend «mettre la pression» sur la Suisse pour qu'elle applique un nouvel accord européen. Ce dernier prévoit que le pays du lieu de travail, et non celui de résidence, paie à l'avenir les indemnités chômage des travailleurs frontaliers.

Rappelant que la France perd «860 millions d'euros par an» avec le système actuel, Jean-Pierre Farandou a assuré mardi à l'Assemblée nationale qu'un «planning» était déjà «en place» avec le Luxembourg. Le grand-duché, «bon gré, mal gré, devra se plier à l'application de nouveaux règlements» qui se mettront en place suite au feu vert donné par les 27 pays de l'Union européenne le 29 avril, après une décennie de discussions, a expliqué le ministre.

Le Luxembourg est le deuxième pays de travail pour les frontaliers français. Le nombre de chômeurs français indemnisés y ayant travaillé s'élève, selon un document de l'assurance chômage de décembre 2025, à 8800. Mais le premier pays de travail des frontaliers français est de très loin la Suisse, qui ne fait pas partie de l'UE et où ont travaillé 27'500 allocataires aujourd'hui indemnisés en France.

«Il y a quand même des accords qui lient la Suisse à l'Union Européenne. Berne a pas mal de bénéfices quand même dans ses bonnes relations économiques avec l'Union européenne»
Jean-Pierre Farandou, ministre français du travail

«Donc je pense que l'Union Européenne mettra la pression sur la Suisse. Nous mettrons nous-mêmes la pression sur la Suisse», a encore affirmé le ministre. «Ça prendra un peu de temps, mais on y arrivera, j'en suis sûr, en tout cas comptez sur moi pour aller au bout de cette réforme», a-t-il ajouté.

(ats/fv)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
2
Une centaine de Hells Angels débarquent devant le tribunal de Sion
de Marie Parvex
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Voici les 13 prévenus du drame du Constellation
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
2
Les quatre trains les plus bondés de Suisse sont Romands
Thèmes
GD01: ce montre de métal pourrait donner des idées à Poutine
Video: twitter
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Cet ennemi invisible coûtera un milliard de francs en Valais
Les autorités valaisannes font le point sur les sites pollués aux PFAS dans le canton. De longs et onéreux travaux d'assainissement sont annoncés.
Le Service valaisan de l’environnement (SEN) n’a détecté aucun importante nouvelle pollution depuis 2022 dans le canton. A ce jour, sur les 1386 sites inscrits au cadastre cantonal, 728 ont été investigués, dont 190 ont été assainis.
L’article