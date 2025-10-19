Nicolas Walder conserve un siège vert au Conseil d’État genevois

Le candidat écologiste Nicolas Walder a remporté le second tour de l’élection partielle au Conseil d’État genevois, devançant l’UDC Lionel Dugerdil d’environ 4500 voix.

Nicolas Walder, 2e gauche, nouvel elu Les Verts au conseil d'Etat. Keystone

«Il y a eu une mobilisation pour que l'écologie reste au Conseil d'Etat genevois» Nicolas Walder

Et de souligner que c'était un défi de garder ce siège dans un «canton qui élit à droite».

«Ce deuxième tour était très tendu. J'ai su convaincre les gens d'aller élire. Je suis honoré de la confiance que m'accordent les Genevois» Nicolas Walder

Nicolas Walder, élu avec quelque 4550 voix d'avance sur l'UDC Lionel Dugerdil, selon les résultats anticipés. Et de relever que si toute la gauche s'est mobilisée, il a aussi reçu le soutien de membres du Centre et des Vert'libéraux.

Ce résultat réjouit le PS, allié des Vert-e-s au premier tour. «C'est indispensable d'avoir encore un siège écologiste au Conseil d'Etat. Une élection partielle est toujours risquée», a indiqué son président Thomas Wenger.

«Mais il ne faut pas faire preuve de triomphalisme. Le résultat de l'UDC est très inquiétant, aussi dans les villes»

Dénonçant aussi «les slogans simplistes» du parti.

Démission à Berne

Nicolas Walder entrera en fonction le 1er novembre, près de deux ans et demi après le début de la législature. «Je suis très heureux d'entrer au Conseil d'Etat et de pouvoir construire pour les Genevois», a-t-il souligné, rappelant qu'il est «un homme de dialogue et de convictions». Il y retrouvera son ancienne collègue de l'exécutif de la Ville de Carouge, la PLR Anne Hiltpold.

Sauf décision contraire du Conseil d'Etat, Nicolas Walder reprendra le Département du territoire (DT) du démissionnaire Antonio Hodgers.

«Le DT actuel fait sens, car il regroupe des enjeux transversaux entre les services»

Dans l'immédiat, Nicolas Walder va démissionner du Conseil national. Son siège sera repris par Rudi Berli. Cet agriculteur d'origine zurichoise veut défendre à Berne une agriculture durable, permettant aux paysans de vivre de leur travail et à la population, d'avoir accès à une alimentation saine. Il entend aussi porter sa vision d'une région transfrontalière, «unique en Europe», a-t-il déclaré à Keystone-ATS. (dal/ats)