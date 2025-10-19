Nicolas Walder conserve un siège vert au Conseil d’État genevois
Et de souligner que c'était un défi de garder ce siège dans un «canton qui élit à droite».
Nicolas Walder, élu avec quelque 4550 voix d'avance sur l'UDC Lionel Dugerdil, selon les résultats anticipés. Et de relever que si toute la gauche s'est mobilisée, il a aussi reçu le soutien de membres du Centre et des Vert'libéraux.
Ce résultat réjouit le PS, allié des Vert-e-s au premier tour. «C'est indispensable d'avoir encore un siège écologiste au Conseil d'Etat. Une élection partielle est toujours risquée», a indiqué son président Thomas Wenger.
Dénonçant aussi «les slogans simplistes» du parti.
Démission à Berne
Nicolas Walder entrera en fonction le 1er novembre, près de deux ans et demi après le début de la législature. «Je suis très heureux d'entrer au Conseil d'Etat et de pouvoir construire pour les Genevois», a-t-il souligné, rappelant qu'il est «un homme de dialogue et de convictions». Il y retrouvera son ancienne collègue de l'exécutif de la Ville de Carouge, la PLR Anne Hiltpold.
Sauf décision contraire du Conseil d'Etat, Nicolas Walder reprendra le Département du territoire (DT) du démissionnaire Antonio Hodgers.
Dans l'immédiat, Nicolas Walder va démissionner du Conseil national. Son siège sera repris par Rudi Berli. Cet agriculteur d'origine zurichoise veut défendre à Berne une agriculture durable, permettant aux paysans de vivre de leur travail et à la population, d'avoir accès à une alimentation saine. Il entend aussi porter sa vision d'une région transfrontalière, «unique en Europe», a-t-il déclaré à Keystone-ATS. (dal/ats)