Le prix de cette plaque va pulvériser le record suisse

Une poignée d'automobilistes est en train de se battre pour obtenir une plaque d'immatriculation soleuroise. Au point qu'elle batte le record de Suisse.

Certains sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour acquérir une belle voiture. D'autres pour la plaque d'immatriculation qui décore le véhicule. En Suisse, contrairement à d'autres pays, il n'est pas permis de personnaliser sa plaque. Ce sont donc les combinaisons de chiffres qui suscitent l'intérêt.

Ce sont spécialement les petits numéros qui intéressent. Un filon dont les cantons ont bien conscience, puisqu'ils les vendent aux enchères.

L'an dernier, la plaque ZH-24 avait pulvérisé le précédent record de Suisse et avait été adjugée à 299 000 francs, somme qui était allée directement garnir le trésor cantonal. Zurich communiquait à l'époque que le canton encaissait environ cinq millions de francs par année grâce aux ventes aux enchères de plaques.

Si cette somme semble phénoménale, il semble que ce record soit définitivement battu, comme on le voit sur le tableau ci-bas.

Les 10 plaques les plus chères de Suisse Image: capture d'écran auktion-ch

SO-1: déjà 302 000 francs

Oubliée pendant des années dans les sous-sols du centre de contrôle technique de Soleure, la plaque SO-1 a été mise aux enchères ce mercredi soir, comme le rapporte l'Aargauer Zeitung. En 10 minutes, son prix est passé de 10 000 francs à 100 000, puis à 200 000 francs moins d'une heure après.

Image: dr

Et jeudi matin, celle des 300 000 francs était déjà tombée. Ce qui fait d'elle un nouveau record suisse. Mais il serait surprenant que son prix stagne, la vente aux enchères se poursuit jusqu'au 17 décembre.

Image: capture d'écran eauktion.so.ch

Le montant final pourrait donc être bien plus élevé encore. Comme on peut le voir ci-dessus, ils sont nombreux à être prêts à mettre la main au portemonnaie.

BL-400: 900 000 francs?

Mais les ventes de plaques ne se limitent pas aux autorités cantonales. La plateforme Ricardo vient en effet d'annoncer la vente de la plaque BL-400 pour 900 000 francs. Au média alémanique 20 Minuten, Ricardo confirme:

«Nous confirmons que la plaque d'immatriculation a été vendue sur la plateforme. Toutefois, nous ne pouvons pas confirmer que la transaction aura effectivement lieu.» Le service de presse de Ricardo à 20 Minuten

Mise en vente pour 1 million de francs suisses, elle serait partie pour 100 000 de moins. Image: capture d'écran ricardo.ch

Car si une offre à 900 000 francs a bien été acceptée par le vendeur, celui-ci est toujours en attente du paiement:

«J’ai vendu la plaque d’immatriculation, mais la transaction n’a pas encore été finalisée.» Le vendeur à 20 Minuten

BE-215: une grosse somme qui semble dérisoire

De son côté, le média ajour rapporte qu'une plaque bernoise attire les convoitises, même si, comparée aux deux cas précédents, l'immatriculation ne peut pas rivaliser.

Image: canton de berne

Mise aux enchères le 25 novembre pour 1000 francs, la BE-215 dépassait ce jeudi 4 décembre les 20 000 francs. Alors que les enchères se termineront à minuit jeudi, ce sont encore quinze individus qui bataillent sec pour l'obtenir. Alors que les enchères ont vite décollé pour atteindre plusieurs milliers de francs, dorénavant, il semblerait que la stratégie des miseurs ait changé et les sommes ajoutés sont toujours plus modestes.

Si on ne peut pas encore savoir jusqu'où le prix de cette plaque montera, il est peu vraisemblable qu'il fasse tomber le nouveau record de Suisse. (hun)