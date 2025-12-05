ciel couvert
La plaque SO 1 dépasse le million aux enchères: «Exceptionnel»

La cheffe du gouvernement cantonal soleurois avec la plaque SO-1
La cheffe du gouvernement cantonal soleurois avec la plaque SO-1.

Cette plaque explose le record suisse: «C’est exceptionnel»

A Soleure, l'ébullition règne autour d'une plaque d'immatriculation. Mise aux enchères, la SO 1 valait déjà 300 000 francs jeudi, avant de dépasser le million vendredi.
05.12.2025, 09:3605.12.2025, 11:16

Dans le canton de Soleure, la mise aux enchères de la plaque d’immatriculation SO 1 fait grand bruit. Douze jours avant la fin de la vente, une chose est déjà certaine: le précédent record suisse va être complètement pulvérisé. Jeudi, la SO 1 valait déjà 300 000 francs, mais dans la nuit de jeudi à vendredi, la barre du million de francs a été franchie.

Une offre d’un tel montant est, il faut le dire, totalement hors norme pour la Suisse. Jusqu’ici, le record était de 299 000 francs, versés en 2024 pour la plaque ZH 24. Ce montant avait donc déjà été dépassé jeudi pour SO 1, mais en fin de journée, la bataille des enchères est partie en vrille.

Renflouer les caisses de l’Etat

D’abord, l’utilisateur «Desham» a monté son offre de 401 000 à 500 000 francs. Puis «Inzest» a poussé encore plus loin, jusqu’à 1 000 000 de francs, avant que «Abihani» ne surenchérisse finalement à 1 010 000 francs.

Dans le canton de Soleure, ce jackpot potentiel provoque évidemment une certaine euphorie. Le député UDC Richard Aschberger explique à Blick qu’il avait déjà demandé il y a quelques années que cette plaque soit mise aux enchères pour renflouer les caisses de l’Etat. A l’époque, on s’était moqué de lui. Mais les montants actuels, il ne les avait pas du tout anticipés:

« Je pensais qu’environ 80 000 francs seraient réalistes. Ce qui se passe en ce moment, c’est exceptionnel.»
Le prix de cette plaque va pulvériser le record suisse

Le fait que les offres atteignent désormais des montants à sept chiffres laisse toutefois l'élu UDC légèrement dubitatif. Il estime qu’il n’est pas impossible que des plaisantins se mêlent aux enchères:

«Je doute que tous les enchérisseurs aient réellement l’argent»

Après tout, théoriquement, n’importe qui peut participer, même sans être certain de pouvoir sortir une somme pareille.

De son côté, le chef de l’office des véhicules du canton de Soleure, se montre plus confiant dans les colonnes du Blick. Selon lui, il n’y a pas de raison de douter de la sincérité des offres. Parce qu’au moment de payer, les blagues ne font plus rire du tout:

«Si quelqu’un ne passe pas à la caisse, la somme due lui sera réclamée par voie judiciaire»

A noter que la plaque SO 1 n’en est pas à sa première mise en vente. Elle avait déjà été proposée aux enchères en 1994 et s’était alors vendue pour un montant qui paraît aujourd’hui presque ridicule: 20 000 francs. (dab)

Vaud: un mineur sur deux a pu acheter de l'alcool
Les banques Raiffeisen et Migros boudent une fonctionnalité appréciée
D’où vient la neige de cette piste de luge à Lausanne?
Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie
Ce radar romand flashe tellement qu'il inquiète des élus
Pourquoi le saumon est toujours en action chez Migros et Coop
