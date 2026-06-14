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«On en a marre de les entendre»: deux manifestantes anti-G7 racontent

Entre revendications et ambiance bon enfant, deux participantes à la manifestation anti-G7 à Genève livrent leur regard sur la marche.

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Ce dimanche, des milliers de personnes ont défilé à Genève contre le sommet du G7, qui se tient à Evian. Organisée par la coalition No G7 et une soixantaine d'organisations, dont la Grève féministe en tête de cortège, la manifestation est partie en début d'après-midi du parc de la Perle du Lac dans une ambiance festive et bon enfant.

Mais le début de la soirée a pris une tout autre tournure. Une voiture a été incendiée près de la gare routière, des vitrines de banques ont été brisées et plusieurs centaines de manifestants vêtus en mode «black block» se sont mêlés au cortège. Des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants, avec jets de projectiles et tirs de gaz lacrymogènes, notamment près de la place des Nations.

👉 Notre suivi en direct de la manifestation contre le G7, c'est ici

Le trafic ferroviaire entre Genève et Chambésy, brièvement interrompu en raison des débordements, a depuis été rétabli par les CFF.

Une présence jugée importante

Avant que la situation ne se complique cependant, watson a recueilli les témoignages de deux manifestantes présentes dès le départ du cortège. Elles donnent notamment la raison de leur présence ainsi que leur ressenti quant à l'ambiance générale de la marche.

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Notre reporter a ainsi rencontré l'humoriste Julie Conti. A la question «N'as-tu pas peur que ça dégénère?», elle a répondu:

«Je trouve ça assez mal géré, parce qu'ils ont complètement bloqué le bord de la manifestation, donc s'il y a le moindre problème, on ne peut pas sortir.»

Avant d'ajouter à propos de l'atmosphère ambiante:

«C'est hyper familial (…) il y a plein d'enfants, des personnes en déambulateur, c'est super»

Quant aux membres du G7 en personne, le verdict est sans appel:

«On en a marre de les entendre»

(ysc)