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Genève veut se positionner comme destination touristique culturelle

Genève veut se positionner comme destination touristique culturelle

La cité de Calvin mise sur sa richesse culturelle pour favoriser son attractivité touristique. La Ville et Genève Tourisme ont signé mardi un partenariat pour collaborer dans cette direction sur la période 2026-2030.
05.05.2026, 15:0205.05.2026, 17:02
epa12687871 Visitors look at the work realized by Comics Museum Foundation, during the international art show artgeneve, in Geneva, Switzerland, 28 January 2026. The artgeneve exhibition is open to th ...
Keystone

Genève fait le pari d'une approche fondée sur ce qui constitue l’un de ses atouts les plus forts: la richesse et la diversité de sa vie culturelle, relèvent les deux parties dans un communiqué. La Ville et la Fondation comptent unir leurs forces pour mieux faire connaître, valoriser et partager l'offre culturelle.

Il s'agit d'abord de raconter une «Genève culturelle», à travers un récit commun capable de toucher aussi bien les habitants que les visiteurs d'ici et d’ailleurs. Il s'agit ensuite de renforcer la visibilité de cette offre, en coordonnant les actions de communication et en intégrant pleinement la culture dans les dispositifs touristiques.

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«Ce contrat de partenariat traduit une ambition forte: faire de la culture un élément central de l'expérience genevoise. En unissant nos forces avec la Ville de Genève, nous renforçons la visibilité internationale de Genève et proposons une expérience enrichie à nos hôtes», a relevé la présidente de la Fondation Genève Tourisme & Congrès, Fabienne Lupo, citée dans le communiqué. (ats)

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