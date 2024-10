Genève a reçu une note pour sa dette

La Ville de Genève bénéficie par ailleurs d'une économie «solide» et «en très bonne santé», ont ajouté les spécialistes de l'agence de notation. (jah/ats)

S&P Global Ratings a confirmé la note «AA-» de dette à long terme de la Ville de Genève, tout comme la perspective «stable», estimant que des recettes fiscales meilleures qu'attendu et une bonne performance budgétaire pourraient participer à réduire le niveau de la dette.

S&P Global Ratings a confirmé la note de la ville et sa perspective «stable», grâce à de meilleures recettes fiscales et une bonne performance budgétaire.

