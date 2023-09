Un train de marchandises avait déraillé dans le tunnel du Gothard, provoquant de graves dégâts. Keystone

Le trafic de voyageurs reprend dans le Gothard, mais il y a un piège

A partir de ce vendredi 29 septembre, quelques trains de voyageurs emprunteront à nouveau le tunnel de base du Saint-Gothard du vendredi au dimanche. Mais les passagers qui ne font pas attention risquent d'être éjectés. Voici ce que vous devez savoir.

Stefan Ehrbar / ch media

Les CFF ont trouvé une solution pour que certains trains de voyageurs puissent emprunter le tube intact du tunnel de base du Saint-Gothard entre vendredi et dimanche. Le nombre de places assises peut ainsi être nettement augmenté pour les vacances d'automne. Le gain de temps de parcours sur les trains est de 15 à 30 minutes.

Les trains suivants circuleront prochainement à nouveau dans le tunnel de base du Saint-Gothard dès ce vendredi:

Le 29 septembre : départ de Zurich HB à 17h33; arrêts à Zoug (18h00), Arth-Goldau (18h18) et Bellinzone (19h42); arrivée à Lugano à 19h58.

: départ de Zurich HB à 17h33; arrêts à Zoug (18h00), Arth-Goldau (18h18) et Bellinzone (19h42); arrivée à Lugano à 19h58. Les 30 septembre, 7 octobre et 14 octobre : départ de Zurich HB à 7h42, arrêt à Arth-Goldau (08h43) et arrivée à Bellinzone à 10h02.

: départ de Zurich HB à 7h42, arrêt à Arth-Goldau (08h43) et arrivée à Bellinzone à 10h02. Les 30 septembre, 7 octobre et 14 octobre : départ de Zurich HB à 9h45, arrêt à Arth-Goldau (10h43) et arrivée à Bellinzone à 12h02.

: départ de Zurich HB à 9h45, arrêt à Arth-Goldau (10h43) et arrivée à Bellinzone à 12h02. Le dimanche : départ de Locarno à 17h50, arrêt à Bellinzone à 18h23 et arrivée à Lucerne à 20h10 (sauf le 29 octobre).

: départ de Locarno à 17h50, arrêt à Bellinzone à 18h23 et arrivée à Lucerne à 20h10 (sauf le 29 octobre). Le dimanche : départ de Lugano à 17h07; arrêts à Bellinzona (17h24), Arth-Goldau (18h50) et Zoug (19h18); arrivée à Zurich HB à 19h45.

: départ de Lugano à 17h07; arrêts à Bellinzona (17h24), Arth-Goldau (18h50) et Zoug (19h18); arrivée à Zurich HB à 19h45. Le 29 octobre: départ à Lugano à 18h07, arrêt à Bellinzone à 18h23 et arrivée à Lucerne à 20h10.

Les temps de parcours habituels ne sont pas atteints sur ces trains, car ils doivent circuler à vitesse réduite dans le tunnel de base. Les samedis des vacances d'automne - soit les 30 septembre, 7 octobre et 14 octobre - les CFF mettent en place un autre train supplémentaire qui emprunte la ligne de montagne. Celui-ci quitte la gare centrale de Zurich à 8h42, s'arrête à Arth-Goldau à 9h43 et arrive à Bellinzone à 11h30 et à Lugano à 11h45.

Les trains qui circulent dans le tunnel de base sont signalés en conséquence dans l'horaire en ligne. Lors d'une consultation de l'horaire sur le site ou l'appli des CFF, les voyageurs peuvent cliquer sur le trajet du train. Si la mention «Gotthard-Panoramastrecke» (ligne panoramique du Gothard) y figure, le train passe par la ligne de montagne, sinon la mention «Gotthard-Basistunnel» (tunnel de base) y figure. Ces mentions sont en allemand même dans la version en français.

Par exemple: «Gotthard-Basistunnel»: ce train passe par le tunnel. Image: Capture d'écran appli CFF

Il y a un hic pour les trains qui circulent à nouveau dans le tunnel de base: dans ce dernier, les règles d'occupation sont plus strictes. Pour des raisons de sécurité, les trains de voyageurs ne peuvent pas circuler dans le tunnel de base s'il y a trop de passagers debout. Dans ce cas, il peut arriver que le train ne reparte pas tant que les passagers ne sont pas descendus volontairement - ou qu'un train doive même être évacué.

Davantage de trains internationaux

Pour éviter de se retrouver dans une telle situation, les CFF recommandent de réserver une place assise. Une telle réservation sera possible à partir du 6 octobre. Les places assises sur les trains passant par la ligne de montagne peuvent en revanche être réservées dès maintenant.

Les CFF ont une bonne nouvelle à annoncer aux voyageurs internationaux: à partir du 23 octobre, les trains Eurocity de Zurich à Gênes et de Bologne à Zurich circuleront à nouveau directement. L'exploitation des trains Eurocity Zurich-Venise et Zurich-Milan a déjà commencé. Tous les trains internationaux ont un temps de trajet prolongé d'une heure.

Même après le 23 octobre, les trains internationaux subiront encore les annulations suivantes:

L'Eurocity Gênes-Zurich ne circule que jusqu'à Chiasso.

L'Eurocity Zurich-Bologne ne circule qu'à partir de Chiasso.

Les trains Eurocity de Bâle en direction de l'Italie ne circulent que jusqu'à Lugano.

Dans un premier temps, les trains de voyageurs ne peuvent circuler dans le tunnel de base que le week-end. Il y a alors moins de trafic marchandises, ce qui laisse des capacités disponibles. De plus, il n'y aura pas de travaux de réparation dans le deuxième tube endommagé - une condition préalable à l'approbation du concept de sauvetage adapté par l'Office fédéral des transports.

On ne sait toujours pas quand le deuxième tube, endommagé après le déraillement d'un train de marchandises, pourra à nouveau être utilisé.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)