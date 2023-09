Le tunnel routier du Gothard pourrait rouvrir cette semaine

L'OFROU explique que les dommages sont dus à des changements de tension dans la montagne. Ceux-ci auraient entraîné des modifications locales de la pression et sollicité le tunnel dans le tronçon concerné. Cela aurait provoqué la fissure du plafond intermédiaire, qui aurait à son tour provoqué les éclatements de débris. (ats)

Les spécialistes travaillent d'arrache-pied pour rouvrir rapidement le tunnel à la circulation, a indiqué l'OFROU lundi en fin d'après-midi dans un nouveau communiqué. Le «faux-plafond» de l'ouvrage, qui abrite le système d'aération, doit être démoli et remplacé sur 25 mètres.

Le tunnel du Gothard doit fermer à cause d'une fissure

La fissure qui a entraîné la fermeture du tunnel s'étend sur 25 mètres et se trouve 700 mètres après le portail nord. Des morceaux de béton étaient tombés sur la route, mais personne n'a été blessé.

Les spécialistes doivent démolir et remplacer le «faux-plafond» abritant le système d'aération sur 25 mètres. Un «défi», selon les autorités, qui tablent sur une réouverture en fin de semaine.

